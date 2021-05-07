Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви

Иосиф Пригожин показал торжественную церемонию в церкви. Внучку певицы Валерии крестили под пылкие прилюдные поцелуи.

У Арсения Шульгина и его супруги Лианы 1 января 2021 года родилась дочка Селин. На днях младший сын певицы Валерии и его избранница крестили четырехмесячную малышку. На церковном таинстве собрались не только члены звездного семейства, но и другие гости — событие получилось масштабным. Иосиф Пригожин опубликовал в инстаграм-аккаунте сделанные на церемонии кадры, которыми весьма озадачил россиян.

Преданные поклонники певицы Валерии только порадовались за ребенка и оставили в комментариях к кадрам теплые поздравления. Но некоторые пользователи Сети пришли в шок от одного из опубликованных продюсером снимков. На нем молодые родители страстно целуются в церкви, пренебрегая православными традициями. Однако несдержанность Арсения и Лианы многие сочли уместной, так как крещение дочери принесло паре немало ярких эмоций.

Отдельной части подписчиков Иосифа Пригожина показалось, что певица Валерия и остальные участники церемонии выглядят на фото неискренними. Они решили, что обряд проводили ради незатейливого пиара, к которому часто прибегают персоны из мира шоу-бизнеса. "Господи. Тут все играют на публику", "Все куклы ряженые, противно смотреть", — выразились разочарованные россияне.