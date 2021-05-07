Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода

В жизни модели Саши Кабаевой произошло важное событие. Блогер официально сменила имя.

Российская модель Саша Кабаева во многом была известна своими, как казалось обывателю, счастливыми отношениями с кикбоксером Александром Липовым. Как позже выяснилось, в молодой семье были свои проблемы, что в конечном счете привело к расставанию.

Вдохнув свободы, блогер принялась исполнять свои давние мечты. Первым делом она решила избавиться от фамилии мужа, а также своего имени. Дело в в том, что Кабаеву по-настоящему звали Алиной. Модель не хотела, чтобы ее путали с прославленной российской гимнасткой.

27-летняя знаменитость поделилась радостным событием со своими подписчиками в "Инстаграме". "Поздравляйте", — подписала она свежую публикацию.

Поклонники стали активно обсуждать важное событие в жизни Александры. "У нас в стране не так уж и плохо быть Алиной Кабаевой", "А я думала, вы Александра и были", "Ура! Как будто так всегда и было!", "Прощай, Алина Липовая. Привет, новая жизнь", "Я тоже 15 лет назад имя сменила", "Народ, что за глупые вопросы? Какое имя было... Русским языком же написано — было Алина, стало Александра", — поделились впечатлениями в комментариях пользователи.

Стоит отметить, что Липовой и Кабаева жили в браке на протяжении четырех лет. За это время у четы появился сын.

