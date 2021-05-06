"Можно вставить?": Лазарев влез к Малиновскому после экстремальных забав

Сергей Лазарев развеселил погрустневшего друга. Александр Малиновский оценил старания товарища.

Умопомрачительные путешествия Сергея Лазарева и Александра Малиновского закончились. Закадычные друзья разъехались по домам. Сейчас они с воодушевлением вспоминают беззаботное время, когда могли проводить вместе много времени, скрываясь от любопытных глаз фанатов в жарких странах. Артисты подкрепляют приятные впечатления публикацией видео, которые сняли во время совместных забав. Александр Малиновский поделился впечатляющим роликом при участии Сергея Лазарева.

Товарищ певца заснял на камеру опасные развлечения в экстрим-парке "Explore". Малиновский был в очень приподнятом настроении когда начинал запись, наблюдая за "булочками" певца, который прыгает в пещере по воде. Однако к концу маленького приключения Александр остался разочарован и признался, что ему было скучно. Лазарев ехидно отметил, что Малиновский сам скучный, но понял, что этим только сильнее расстроил партнера по забавам.

Чтобы подбодрить верного друга, певец решил нарушить монолог Малиновского и влез в кадр. "Можно вставить... пять копеек своих?" — спросил Сергей Лазарев у товарища. Когда тот ответил согласием, певец скорчил гримасу и убежал прочь. Через несколько секунд после этого Александр Малиновский разразился хохотом, закончил снимать ролик и поспешил за ожидающим партнером.