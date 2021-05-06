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Шоу-бизнес
"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию

"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию

Балерина Анастасия Волочкова открыла комментарии в своем "Инстаграм". И, кажется, зря.
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Под новой публикацией, на кадрах которой артистка предстала в ультра мини-купальнике с желтой лилией на самом интересном месте, на нее посыпались тонны негатива и нездоровой критики. В чем только не обвинили Анастасию Волочкову! И в том, что Олег, на плече у которого она раздвинула ноги, совсем не настоящий, и в том, что она всем надоела своими развратными шпагатами, и даже в том, что промежность ее не для "Инстаграм".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Между тем Анастасия Волочкова прекрасно проводит время на Мальдивских островах в компании своего возлюбленного по имени Олег. На этот раз балерина показала его сбоку, на фото была даже заметна часть лица мужчины. Видно, что он подтянут, в хорошей физической форме, раз держит балерину с легкостью на одном плече.

Анастасия Волочкова призналась, что благодарна Олегу за его любовь и поддержка. По словам балерины, возлюбленный носит ее на руках. Она в очередной раз подчеркнула, что он не публичный человек и не гонится за известностью.

Волочкова предстала на фото в позе своего классического и уже узнаваемого шпагата. Она широко раскинула ноги, открыв для просмотра самые интимные места. Нетерпеливые подписчики не смогли промолчать.

"Ее надо мыть, а не проветривать", – написали злостные комментаторы.

Пользуясь случаем, Анастасия Волочкова анонсировала мероприятие 27 мая в театре "Аквамарин" и добавила, что берет Олега к себе в партнеры.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 17:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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