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Шоу-бизнес
"Уже неделю не пью": Борисова поддержала опухшую Волочкову

"Уже неделю не пью": Борисова поддержала опухшую Волочкову

Дана Борисова бьет тревогу из-за беспробудного пьянства Анастасии Волочковой. Ведущая дала дельный совет.
прочитано 432 раза

Бывшая ведущая "Армейского магазина" часто обсуждает жизнь российской балерины Анастасии Волочковой. Сумевшая побороть пагубное увлечение наркотиками Дана Борисова призывает балерину пересмотреть свой образ жизни и перестать употреблять алкоголь.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

44-летняя ведущая уверена, что балерину надо спасать. Ей не безразлична судьба Анастасии Волочковой, ведь когда-то они были лучшими подругами. Дана Борисова считает, что зависимость погубит балерину, если на помощь не придут верные друзья и коллеги, как это было в ее ситуации. Несколько лет назад ведущий Андрей Малахов вытащил Дану Борисову чуть ли не с того света и наставил ее на путь истинный. Теперь бывшая наркоманка сама приняла роль миротворца.

Однако Анастасия Волочкова уверяет, что у нее нет никаких проблем, а Дана Борисова якобы просто пиарится на ее имени. Недавно бывшая ведущая "Армейского магазина" даже получила повестку в суд. Балерина написала против нее иск, не выдержав клеветы.

Впрочем, косвенно заявление Даны Борисовой подтвердила и ведущая ютуб-шоу "Люсьен, дай сказать!", на интервью у которой не так давно была Волочкова.

"Анастасия сказала: "Ты знаешь, я неделю уже не пью". Она молодец, держится. Но, может быть, мы уехали, а она выпила…" — призналась Люсьен Крысанова.

Дана Борисова обратила внимание, что лицо Анастасии Волочковой стало опухшее, а волосы сальные. Все это в очередной раз, по ее мнению, подтверждает ее домыслы об алкоголизме у балерины.

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Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 08:04 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость713359
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... Сумевшая побороть ... Вы наивные. И дилетанты.
1

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