"Уже неделю не пью": Борисова поддержала опухшую Волочкову

Бывшая ведущая "Армейского магазина" часто обсуждает жизнь российской балерины Анастасии Волочковой. Сумевшая побороть пагубное увлечение наркотиками Дана Борисова призывает балерину пересмотреть свой образ жизни и перестать употреблять алкоголь.
44-летняя ведущая уверена, что балерину надо спасать. Ей не безразлична судьба Анастасии Волочковой, ведь когда-то они были лучшими подругами. Дана Борисова считает, что зависимость погубит балерину, если на помощь не придут верные друзья и коллеги, как это было в ее ситуации. Несколько лет назад ведущий Андрей Малахов вытащил Дану Борисову чуть ли не с того света и наставил ее на путь истинный. Теперь бывшая наркоманка сама приняла роль миротворца.
Однако Анастасия Волочкова уверяет, что у нее нет никаких проблем, а Дана Борисова якобы просто пиарится на ее имени. Недавно бывшая ведущая "Армейского магазина" даже получила повестку в суд. Балерина написала против нее иск, не выдержав клеветы.
Впрочем, косвенно заявление Даны Борисовой подтвердила и ведущая ютуб-шоу "Люсьен, дай сказать!", на интервью у которой не так давно была Волочкова.
"Анастасия сказала: "Ты знаешь, я неделю уже не пью". Она молодец, держится. Но, может быть, мы уехали, а она выпила…" — призналась Люсьен Крысанова.
Дана Борисова обратила внимание, что лицо Анастасии Волочковой стало опухшее, а волосы сальные. Все это в очередной раз, по ее мнению, подтверждает ее домыслы об алкоголизме у балерины.
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