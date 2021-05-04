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Шоу-бизнес
"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи

"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи

Рената Литвинова в разные времена умела быть иконой стиля. Даже в кризис она находит выход из положения.
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В непростое время эпидемии коронавируса многие звезды российского шоу-бизнеса жалуются на тяжелое финансовое положение. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова доказала, что выход из положения можно найти всегда. В качестве примера она привела свое архивное фото со времен перестройки, когда денег вообще ни у кого не было.

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Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Снимок Рената Литвинова опубликовала в своем "Инстаграм". На фото запечатлен кадр с Московского Международного кинофестиваля. На актрисе белое обтягивающее платье, которое она купила за сто долларов на распродаже. По салонам красоты она тогда не ходила. Судя по всему, экономить приходилось на всем. Прическу и макияж она делала сама. Актриса предстала с зализанными назад волосами и с ярко бордовой помадой.

Литвинова отметила, что в те времена не могла себе позволить тратить больше ста долларов на наряды. Но всегда приходилось придумывать что-то интересное для выхода в свет.

Многие фанаты отметили, что Рената Литвинова во все времена была прекрасна и обладала тонким уникальным вкусом и чувством стиля. Однако не всем понравилась ее самодеятельность. "Какое убожество", – написал фолловер.

Ранее дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская удивила своей откровенностью. Она пришла на светское мероприятие в элегантном темном комбинезоне с глубоким декольте.


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Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 12:26 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Литвинова очаровала миллионера

комментарии

Ответить:

Гость711565
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Какая там "икона стиля"!? У Литвиновой вкус вообще отсутствует. Все,что она может,это передрать что-то у кого-то и выдать это за свое собственное.Её неизменный макияж с красной помадой от кондукторши советского трамвая - просто отпад.
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