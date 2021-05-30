Любимица Кобзона: Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки

Роза Агишева была солисткой Большого детского хора СССР. Без выступления этого коллектива не обходилось ни одно значимое музыкальное мероприятие в стране. Роза и другие юные артисты хора много раз участвовали в "Песне года". Благодаря фестивалю Агишева смогла лично узнать многих знаменитостей тех лет.
В свежем интервью Роза Агишева, поделилась трогательными воспоминаниями об Иосифе Кобзоне. Юной Розе и другим участникам хора повезло выступать с Иосифом Давыдовичем на одной сцене. После одного из совместных номеров Агишеву прозвали любимицей Кобзона, а все потому, что артист взял ее на руки во время пения. "Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки", – поделилась экс-участница детского коллектива.
Хорошо запомнился Розе Агишевой Муслим Магомаев. Однажды вокалистка выносила знаменитости цветы. Магомаев тогда сделал очень красивый жест – вытащил из букета цветок и подарил ей. Этот момент Агишева вспоминает с особой теплотой.
В девятилетнем возрасте юная вокалистка снялась в фильме Ильи Фрэза "Чудак из пятого "Б" – сыграла роль Нины Морозовой. Кинобабушкой Розы Агишевой в картине была известная актриса Татьяна Пельтцер. Народная артистка СССР, по словам звезды детского хора, вела себя отстраненно и холодно. Любовь к маленьким коллегам по цеху Пельтцер показывала только в кадре.
Розе Агишевой пророчили большое будущее на эстраде, но она выбрала другой путь – стала педагогом. 30 лет Агишева проработала в детском центре. У Розы замечательный муж, взрослый сын и три внучки.
Популярные темы форума
Что думаете по поводу Лукашенко?
Порча
УЭФ влюбился.
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения