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Шоу-бизнес
Любимица Кобзона: Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки

Любимица Кобзона: Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки

Роза Агишева была знакома со многими звездами советской эстрады.
прочитано 321 раз

Роза Агишева была солисткой Большого детского хора СССР. Без выступления этого коллектива не обходилось ни одно значимое музыкальное мероприятие в стране. Роза и другие юные артисты хора много раз участвовали в "Песне года". Благодаря фестивалю Агишева смогла лично узнать многих знаменитостей тех лет.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

В свежем интервью Роза Агишева, поделилась трогательными воспоминаниями об Иосифе Кобзоне. Юной Розе и другим участникам хора повезло выступать с Иосифом Давыдовичем на одной сцене. После одного из совместных номеров Агишеву прозвали любимицей Кобзона, а все потому, что артист взял ее на руки во время пения. "Так расчувствовался, глядя на меня, что поднял на руки", – поделилась экс-участница детского коллектива.

Хорошо запомнился Розе Агишевой Муслим Магомаев. Однажды вокалистка выносила знаменитости цветы. Магомаев тогда сделал очень красивый жест – вытащил из букета цветок и подарил ей. Этот момент Агишева вспоминает с особой теплотой.

В девятилетнем возрасте юная вокалистка снялась в фильме Ильи Фрэза "Чудак из пятого "Б" – сыграла роль Нины Морозовой. Кинобабушкой Розы Агишевой в картине была известная актриса Татьяна Пельтцер. Народная артистка СССР, по словам звезды детского хора, вела себя отстраненно и холодно. Любовь к маленьким коллегам по цеху Пельтцер показывала только в кадре.

Розе Агишевой пророчили большое будущее на эстраде, но она выбрала другой путь – стала педагогом. 30 лет Агишева проработала в детском центре. У Розы замечательный муж, взрослый сын и три внучки.

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Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 11:13 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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