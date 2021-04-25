Чужая кровь: Тайный сын Кобзона залег на дно

Известие о скрытом наследнике покойного артиста всполошило всю страну. Однако тайный сын Иосифа Кобзона не спешит выходить в свет.

В феврале 2021 года вдова Иосифа Кобзона сделала неожиданное заявление о наследнике в эфире программы "Ты не поверишь!". Нелли Михайловна призналась, что много лет назад вместе с супругом усыновила ребенка. Изначально сведения об этом не стали широко распространять, поэтому новость о тайном сыне Иосифа Кобзона стала сенсацией. Спутница жизни покойного артиста появилась вместе с постаревшим воспитанником на публике и уточнила для окружающих, что он приходится ей родственником.

С тех пор Нелли Кобзон не делала никаких новых сообщений о приемном отпрыске, да и сам он не давал комментариев журналистам. Судя по всему, неродной сын народного артиста СССР избегает публичности и общественного резонанса. Известно, что мужчина проживает в Армении, а приезжает в Россию лишь время от времени.

Напомним, супруга усопшего эстрадного певца судится с кавказским бизнесменом Вагифом Пейсаховым. Предприниматель задолжал Иосифу Кобзону крупную сумму денег, но не смог вернуть заимствованные средства. Теперь ему придется рассчитываться с Нелли Михайловной своим имуществом. Предполагается, что в счет уплаты долга пойдут престижные автомобили, которые принадлежат бизнесмену. В сумме они стоят около 23 тысяч рублей.