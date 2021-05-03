Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов

В семье Валерия Меладзе наступили тяжелые дни. Новорожденная дочь Альбины Джанабаевой не дает покоя звездным родителям.

Майские праздники звезды проводят по-разному: одни отправляются развлекаться на курорты, другие — работают в поте лица. В эти дни на Валерия Меладзе и Альбину Джанабаеву свалился груз хлопот. По семейным обстоятельствам пара не спит ночами, а дни ей приходится проводить в стрессе и постоянных заботах. В апреле у артистов родилась дочка, которой необходимо много внимания. В сеть попало видео, где Альбина Джанабаева кормит ребенка грудью в непрезентабельном виде.

Поп-дива сняла ролик вместе с популярным мужем. Супруги предстали перед объективом с огромными синяками под глазами и поздравили россиян с праздниками. "Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые", — добавила Альбина Джанабаева к видео. Внимательные подписчики инстаграм-канала звезды решили, что гематомы под глазами артистов не настоящие, а нарисованные с помощью косметики.

Пользователи Сети посмеялись над необычными образами Валерия Меладзе и его супруги. Они похвалили семейную пару за позитив и непосредственность. "Уставшие, но счастливые", "Синячки, конечно, подкрасили, но неважно. Мы вас поняли. Счастья вам!", "Молодцы, классные и замученные, но, главное, настоящие", "Какая вы прекрасная пара, пусть у вас все будет хорошо и отлично!" — написали поклонники Альбины Джанабаевой.

