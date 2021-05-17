Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Понедельник
17 мая
Лента новостей
22:01
"Это непристойно": 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах
21:54
Богатырев и Арнтгольц оставили сына-грудничка и покинули Москву
21:52
Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом
21:24
Королеву Елизавету заподозрили в мошенничестве
21:04
Российский пловец установил мировой рекорд на чемпионате Европы
20:57
Настоящая жара: температура в Москве и Подмосковье сильно поднимется
20:50
"Почему слезы?": новое фото Стоянова всполошило россиян
20:07
"Дама торгует своим телом": девственник Вассерман влез в секс-скандал с Прокловой
20:01
Путин намерен ввести в России учет домашних животных
19:53
"Очень хорошая совместимость": Заворотнюк проболталась о тайном возлюбленном
19:46
Собчак сорвалась из-за травли и показала неприличный жест
19:38
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
19:33
Роскомнадзор допустил замедление YouTube и Facebook в России
19:19
В России выявили заражения грибком-убийцей на фоне ковида
19:09
"Опять показуха!": похваставшегося семейной идиллией Джигана разнесли
19:05
"Кровь на пол": Баста взбудоражил народ новым треком
19:01
Российский учёный чудом выжил после удара молнии
18:53
Российские зоозащитницы разделись у здания Минсельхоза ради защиты коров
18:30
"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты
18:21
"Проветривает": Сябитова показала мохнатую киску с раздвинутыми ногами
18:10
"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей
17:46
"Эксклюзивная привилегия для избранных": дочь Пескова взбесила россиян богатством
17:46
Комедия с драками и экшеном: ТНТ покажет сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в главной роли
17:45
"По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров
17:41
Куценко заявил о полетах в космос с Кудрявцевой
17:31
Ангелина Вовк призналась в домогательствах известного режиссера
17:07
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
17:04
Возлюбленная Шепелева отказалась подпускать его к собственному сыну
16:53
Полуобнаженная Кабаева возбудила россиян: Необыкновенная
16:11
Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"
16:05
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
15:57
Россиян предупредили о всплеске телефонных мошенничеств – подробности
15:38
Звезду "Дома-2" избили на детском празднике
15:37
"Хлопает себя по причинному месту": устроившую разврат на сцене Бузову приструнили
15:35
"Сидела на мне": популярный певец откровенно о контакте с Серябкиной
15:18
Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки
15:17
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
15:17
Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой
14:46
Тодоренко вызвала оторопь у народа синими губами
14:42
"Нежно любящий НМ": Цискаридзе признался в чувствах к молодому фавориту
14:38
Закулисные интриги: Ширвиндт выкинул из театра актрису "Доярки из Хацапетовки" после звонка из ГИТИСа
14:33
В Тобольске сына депутата обвинили в ДТП и драке
14:32
Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой
14:30
Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца
14:24
"Пытается защититься от мужа-агрессора?": россияне взбудоражились от фотографии Самбурской
14:23
Рабочий шесть часов проплавал в баке с соляркой
14:09
Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа
14:09
Мясников вступился за Малышеву после жуткой травли
14:08
В Кремле заявили о влиянии "твердой руки" на действия Украины в отношении России
14:07
В Петербурге мужчина упал со стремянки и попал в реанимацию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом

Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом

В Северной столице есть отели на любой вкус и кошелек. Казалось бы, даже самого взыскательного гостя уже не удивить. Однако режиссер Феликс Михайлов доказал обратное. Он открыл очень необычное заведение, где ты словно бы теряешь ощущение реальности. Кажется, что все вокруг – только красивый сон.
прочитано 229 раз

Отель этот создан на сцене "Ленинград-Центра" – самого модного, стильного (и дорогого!) места в Петербурге. Впервые двери навстречу невероятным ощущениям были распахнуты накануне Нового, 2020-го, года. Тогда казалось, что забава ограничится праздничными днями. Но успех был такой громкий, что проект переработали, дополнили и сделали частью постоянного репертуара под названием "О любви не говори".

ПО ТЕМЕ

Михайлов откровенно рассказал о совращении учительницей французского и походах в бордель

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант

Действительно, лучше всяких слов о ней может сказать невероятная пластика актеров, которая в постановках Феликса Михайлова и так всегда была на высоте, но теперь достигает апогея. В этой постановке заняты обладательница Гран-при Фестиваля воздушной гимнастики и победительница Чемпионата RAPA по воздушной акробатике Юлия Марковских, акробат Cirque Du Soleil Алексей Ишмаев, танцовщик и воздушный гимнаст Павел Майер и другие невероятные артисты. Многие из них – призеры престижных цирковых фестивалей. Кажется, что таких фокусов с собственным телом рожденный на земле человек просто не может совершать!

Фото: Пресс-служба

Причем режиссер начинает сразу с "тяжелой артиллерии" – на сцене появляется первый "постоялец" необычного отеля, который гнется и изворачивается так, что кажется, будто у него вообще нет костей. Попробуйте, например, забросить обе ноги за голову! Смотришь на "гуттаперчевого мальчика", который умеет это делать, и не веришь своим глазам.

Фото: Пресс-служба

Но Феликс Михайлов не дает опомниться – акробата сменяют воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, танцоры. Мелькает причудливый калейдоскоп, от красоты и дерзости которого захватывает дух.

Фото: Пресс-служба

А постояльцы этого необычного отеля – странные, яркие, эксцентричные – все сменяют и сменяют друг друга. И вдруг начинаешь завидовать им, ведь к услугам гостей такой сексуальный персонал!... Михайлов с его помощью на протяжении двух часов провоцирует, будоражит, волнует респектабельную публику. Чего только стоит сцена секса в номере, которая показана без намека на пошлость, но после которой понимаешь значение фразы "всепоглощающая страсть".

Фото: Пресс-служба

Спектакли Михайлова – это интеллектуальное пиршество с массой цитат, аллюзий, отсылок. Причем всегда с безупречным "вкусным" музыкальным сопровождением. В "О любви не говори" звучат и песня о Ленинграде, и шлягер Пугачевой, и тема из "Служебного романа", и неожиданная аранжировка одной из песен киномюзикла Франсуа Озона "8 женщин". Оказалось, что все они отлично подходят для рассказа о любви. Особенно в исполнении участницы телепроектов "Голос" и "Артист" Марии Кирпичевой.

Фото: Пресс-служба

Из этого причудливого отеля не хочется уходить. Ведь только там, кажется, ты понимаешь, что такое любовь в самом высоком смысле этого слова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Пресс-служба
Автор: 17 мая 2021, 21:52

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Почему слезы?": новое фото Стоянова всполошило россиян

Коллега показала артиста не в лучшем виде
Шоу-бизнес

Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа

Девочка повзрослела
Шоу-бизнес

Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина

Исполнитель скучает
Шоу-бизнес

Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Артисток разозлили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+