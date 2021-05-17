Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом

Отель этот создан на сцене "Ленинград-Центра" – самого модного, стильного (и дорогого!) места в Петербурге. Впервые двери навстречу невероятным ощущениям были распахнуты накануне Нового, 2020-го, года. Тогда казалось, что забава ограничится праздничными днями. Но успех был такой громкий, что проект переработали, дополнили и сделали частью постоянного репертуара под названием "О любви не говори".
Действительно, лучше всяких слов о ней может сказать невероятная пластика актеров, которая в постановках Феликса Михайлова и так всегда была на высоте, но теперь достигает апогея. В этой постановке заняты обладательница Гран-при Фестиваля воздушной гимнастики и победительница Чемпионата RAPA по воздушной акробатике Юлия Марковских, акробат Cirque Du Soleil Алексей Ишмаев, танцовщик и воздушный гимнаст Павел Майер и другие невероятные артисты. Многие из них – призеры престижных цирковых фестивалей. Кажется, что таких фокусов с собственным телом рожденный на земле человек просто не может совершать!
Причем режиссер начинает сразу с "тяжелой артиллерии" – на сцене появляется первый "постоялец" необычного отеля, который гнется и изворачивается так, что кажется, будто у него вообще нет костей. Попробуйте, например, забросить обе ноги за голову! Смотришь на "гуттаперчевого мальчика", который умеет это делать, и не веришь своим глазам.
Но Феликс Михайлов не дает опомниться – акробата сменяют воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, танцоры. Мелькает причудливый калейдоскоп, от красоты и дерзости которого захватывает дух.
А постояльцы этого необычного отеля – странные, яркие, эксцентричные – все сменяют и сменяют друг друга. И вдруг начинаешь завидовать им, ведь к услугам гостей такой сексуальный персонал!... Михайлов с его помощью на протяжении двух часов провоцирует, будоражит, волнует респектабельную публику. Чего только стоит сцена секса в номере, которая показана без намека на пошлость, но после которой понимаешь значение фразы "всепоглощающая страсть".
Спектакли Михайлова – это интеллектуальное пиршество с массой цитат, аллюзий, отсылок. Причем всегда с безупречным "вкусным" музыкальным сопровождением. В "О любви не говори" звучат и песня о Ленинграде, и шлягер Пугачевой, и тема из "Служебного романа", и неожиданная аранжировка одной из песен киномюзикла Франсуа Озона "8 женщин". Оказалось, что все они отлично подходят для рассказа о любви. Особенно в исполнении участницы телепроектов "Голос" и "Артист" Марии Кирпичевой.
Из этого причудливого отеля не хочется уходить. Ведь только там, кажется, ты понимаешь, что такое любовь в самом высоком смысле этого слова.
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