Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом

В Северной столице есть отели на любой вкус и кошелек. Казалось бы, даже самого взыскательного гостя уже не удивить. Однако режиссер Феликс Михайлов доказал обратное. Он открыл очень необычное заведение, где ты словно бы теряешь ощущение реальности. Кажется, что все вокруг – только красивый сон.

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