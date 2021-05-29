"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом

47-летняя Наташа Королева приняла соблазнительный образ. Звезда кардинально преобразилась.

Популярная брюнетка приятно провела время на речной прогулке по Каме. На яхте Наташа Королева устроила фотосессию, которая заставила ее фанатов сильно удивиться. Эстрадная дива облачилась в красное платье, оголившее грудь. На голову артистка надела элегантную соломенную шляпу с завязками. Еще одним акцентным аксессуаром стала поясная сумка, подчеркнувшая талию знаменитости. Также Наташа Королева сверкнула на судне розовыми панталонами, благодаря глубокому вырезу на подоле платья.

Пользователи Сети бурно отреагировали на ошеломляющий образ светской львицы. Многие решили, что звезда воспользовалась фоторедактором, так как выглядит на снимках чересчур молодо. "Совсем не похожа на себя, прям уже смешно очень!", "Чудеса фотошопа", "Кого пытаетесь обмануть?", "А Наташа ли это?" — выразились подписчики в комментариях.

Россияне оценили и смелый наряд Наташи Королевой. Поклонники отметили, что он очень подходит певице и преображает ее. "Девушка из сказки", "Хороша чертовка", "Как идет Наташе красный цвет!", "Наташа, вы восхитительны в этом наряде", "Женщина в красном, как вы прекрасны", "Надо же, в таком возрасте, а больше 25 не дашь", "Секси как всегда", "Ох, какие ножки", — написали фанаты звезды.

