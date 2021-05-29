Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Суббота
29 мая
Лента новостей
13:39
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
13:38
Воссоединились? Прилучный и Муцениеце вместе появились перед камерами
13:35
"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке
12:50
"Хочешь подраться?": в "Дом-2" посмеялись над дерзкой выходной Сергея Лазарева
12:41
81-летняя Светлана Светличная шокировала заявлением о романе
11:58
"Давайте каждый будет заниматься своим делом": Диана Арбенина рассказала о конкуренции звезд
11:57
53-летний Пресняков об отказе от секса: Нет, никогда!
11:42
"Худого легче метелить": Разжиревший Харламов врезал тощему Воле
11:13
"Я покажу свой прием": дети Пугачевой и Галкина подрались
10:58
Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"
10:57
"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту
10:40
"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка
10:23
Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко
08:03
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
06:01
Скромница Ковальчук сверкнула трусиками: Уже не знает что оголить
04:09
Непохожей на мать дочери Ханги предложили стать фотомоделью
02:02
"Девушка выросла": Пуговка из "Папиных дочек" показала пышный бюст
23:59
Политолог Сатановский: Лукашенко будет "выбивать" из Путина новые бонусы
23:05
"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной
22:12
"Несомненный вред детям" Питт восстал против неадекватных выходок Джоли
21:40
Политолог Сосновский опасается срыва встречи Путина и Байдена: Идет перегруппировка
21:12
Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье
20:44
"Дети будут": внук Пугачевой объявил о времени появления первенца
20:16
Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит
20:15
Малышева посоветовала россиянам сделать три прививки перед отпуском
19:58
Пугачева начала скрывать Лизу и Гарри от родственников
19:49
"Замазали синяки": Джанабаева рискнула показаться на телевидении
19:48
Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи
19:26
Потную труженицу Волочкову разнесли в пух и прах: Больше в стране никто не работает
19:13
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла
18:53
Это больно: Седокова потеряла ребенка
18:35
Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу
18:19
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла необычное имя дочери
18:02
"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой
17:54
Змея неизвестного вида атаковала людей в одном из дворов Москвы
17:51
Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти
17:51
Подольская шокировала признанием о внешности младшего сына
17:41
"Халявщики и недомужчины": мечтающая о богаче звезда "Универа" разразилась гневной отповедью
17:38
Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб
17:33
"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления
17:04
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
16:59
Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем
16:24
"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова
16:13
"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой
16:12
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
16:06
"Яйцам комфортно": в Минсельхозе оценили риск дефицита яиц
15:54
"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером
15:41
В Сети всплыл новый компромат на Киркорова: Билана трогал, Лазарева трогал
15:33
"Детьми мужика не удержишь": Костенко обвинили в коварном замысле
15:19
Онкобольной Юдашкин шокировал преображением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом

"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом

47-летняя Наташа Королева приняла соблазнительный образ. Звезда кардинально преобразилась.
прочитано 214 раз

Популярная брюнетка приятно провела время на речной прогулке по Каме. На яхте Наташа Королева устроила фотосессию, которая заставила ее фанатов сильно удивиться. Эстрадная дива облачилась в красное платье, оголившее грудь. На голову артистка надела элегантную соломенную шляпу с завязками. Еще одним акцентным аксессуаром стала поясная сумка, подчеркнувшая талию знаменитости. Также Наташа Королева сверкнула на судне розовыми панталонами, благодаря глубокому вырезу на подоле платья.

ПО ТЕМЕ

"Бедная теща": Тарзан разделся ради удовлетворения матери Королевой

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Пользователи Сети бурно отреагировали на ошеломляющий образ светской львицы. Многие решили, что звезда воспользовалась фоторедактором, так как выглядит на снимках чересчур молодо. "Совсем не похожа на себя, прям уже смешно очень!", "Чудеса фотошопа", "Кого пытаетесь обмануть?", "А Наташа ли это?" — выразились подписчики в комментариях.


Россияне оценили и смелый наряд Наташи Королевой. Поклонники отметили, что он очень подходит певице и преображает ее. "Девушка из сказки", "Хороша чертовка", "Как идет Наташе красный цвет!", "Наташа, вы восхитительны в этом наряде", "Женщина в красном, как вы прекрасны", "Надо же, в таком возрасте, а больше 25 не дашь", "Секси как всегда", "Ох, какие ножки", — написали фанаты звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 13:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наташа Королева посоревновалась с мамой в стиле

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Худого легче метелить": Разжиревший Харламов врезал тощему Воле

Комики устроили публичные разборки
Шоу-бизнес

"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка

Недавно певец в шестой раз стал папой

Шоу-бизнес

"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной

У певицы Алексы произошло важное событие
Шоу-бизнес

Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"

Актриса перенесла операцию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+