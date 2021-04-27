"Относитесь милосердно!": Арбенина высказалась об отфотошопленной Долиной

"Все утверждают, что фотографии, которые я публикую в "Инстаграме, подвергаются ретуши, – пожаловалась недавно 65-летняя Лариса Долина. – И мало кто верит мне, к сожалению, что это не так, что никогда не использую ни грамма "Фотошопа". Секрет прост – хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм". Но нашлись те, кто знаменитой певице не поверил и осудил. Диана Арбенина встала на защиту коллеги по цеху. Она пояснила, кому, когда и зачем требуется ретушер.
"Все фотошопят свои фотографии, – заверила 46-летняя Арбенина. – Например, после моих фотосессий художник, безусловно, занимается ретушью снимков. Не жесткой, но, тем не менее".
Это явление Арбенина сравнивает с пением под "фанеру". "Я под плюсовую фонограмму петь не умею, – божится Арбенина. – Но если речь идет про какие-то съемки, например, "Песню года", я никогда не требую для себя "живого" звука, потому что есть определенные условия игры. И мне не нужно ничего никому доказывать".
Диана призывает не гнобить артистов за то, что они или поют под фонограмму, или молодятся при помощи компьютерных ухищрений. "Давайте будем милосердными друг к другу, – говорит звезда. – Ведь никто – ни я, ни 11-летняя девчонка, ни понимающие в жизни толк женщины – не хотят стареть. Поэтому относитесь к нам милосердно!"
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