Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Четверг
27 мая
Лента новостей
22:22
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову
22:07
Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске
21:47
В Пензе грузовик без тормозов сбил двух человек
21:44
Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина
21:34
По гостинице в Петербурге бегала голая женщина
21:24
При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали люди
21:08
Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала
21:03
В Новгородской области мужчину забили до смерти
20:38
Украинская армия устроила стрельбу у границ с Крымом
20:31
Аверин предстал перед 60-летней Яковлевой в трусах
20:12
Под Москвой утонули двое мужчин
19:55
В Москве восьмилетний ребенок отравился наркотиками
19:45
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
19:14
"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий
19:14
Измену обсуждали все: экс-супруга заговорила после рождения дочери у Меладзе
19:09
"Не ему решать": Лавров отреагировал на слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы
18:57
Герой России рассказал о возможности атаки самолетов НАТО
18:50
Волочкову застукали в "Пятерочке" после тяжелого трудового дня
18:26
"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением
18:08
Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку
18:04
Гениталии с пластырем все испортили: актеру Власенко пришлось переснять интимную сцену на собственной кухне
17:51
Техника китайских императоров: Джигурда поведал о своем сексе
17:44
Коррупция в России выросла почти на 21%
17:43
"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной
17:25
Обманул: Елизавета II обомлела после знакомства с детищем принца Гарри
17:04
Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске
17:01
"Вечер заслуженного веселья": стало известно о свидании Миддлтон с мужем в городе юности
16:47
"Каждый день смотрю": пошляк Галкин предложил Валерии освоить видео для взрослых
16:40
Байден поручил разведке узнать о происхождении коронавируса за три месяца
16:35
Мишустин предложил ввести в России новый штраф
16:19
Фигуристка Волосожар вновь стала матерью
16:05
Не успела его вернуть: бывший муж Пелагеи назначил дату свадьбы
16:04
Россиянка попала в спецвыпуск "Друзья. Воссоединение": как это получилось
15:47
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина
15:46
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки
15:43
Соловьев предложил выдать Протасевича Донбассу
15:24
Грязный скандал: Киркорову пришлось нанять адвоката из-за пенсионерки
15:24
Порошина положила глаз на Аверина: съемки нового сезона "Склифосовского" в самом разгаре
15:08
Закрутившей роман с рэпером Шейк прочат место первой леди США
14:52
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:40
Истощавшую Долину на людях заставили отбиваться от грязных обвинений
14:37
Звезда "Кривого зеркала" сообщила об удалении груди: Должны отрезать
14:30
"Женя, я уплываю": Рудковская оставила Плющенко
14:26
В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей
14:22
"Колхоз какой-то": задравшей ноги выше головы Барановской всыпали по первое число
14:20
Душил лежащего на земле: звезду сериала "Мосгаз" задержала полиция
14:14
Российскую 14-летнюю школьницу арестовали за изнасилование 11-летней подруги
13:48
"Крышу снесло": в Великобритании предложили закрыть все границы вокруг Белоруссии
13:48
Раскрыты интимные секреты Тодоренко и Топалова
13:37
Малышева перечислила малоизвестные симптомы проблем с печенью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову

Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову

5 июня состоится церемония вручения 20-й премии "Шансон года". В этот же день радиостанция "Шансон" отметит и 20-й день рождения. На сцену столичного "Крокуса" выйдут более трех десятков артистов. Среди них будет и Сергей Трофимов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом.
прочитано 273 раза

С 1994 года, когда Вы начали активно выступать и выпускать альбом, у Вас накопилось огромное количество наград, премий. Где храните все это добро?

ПО ТЕМЕ

Трофим чувствует себя львом в новом доме

Одних только гитарных грифов, которые вручают на "Шансоне", у меня 18 штук! Хочу, чтобы после моей смерти все эти статуэтки положили ко мне в гроб. И чтобы друзья, которые понесут потом гроб на кладбище, проклинали меня за тяжесть (смеется).

А концерт 5 июня на сцену выйдет Ваша младшая дочь – 12-летняя Елизавета. Это была чья идея?

Я был против. Дочка должна учиться в 6-и классе школы, а не выступать. Но она настояла.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Так же, как когда участвовала и в восьмом сезоне телешоу Первого канала "Голос. дети"?

От этого шага я ее отговаривал, как только мог. Зачем это вообще надо? В профессиональном росте такие конкурсы ничего не дают. Но Лиза стала упрашивать меня отпустить – мол, все подружки там уже были. Она ждала своей очереди целый год! Я думал что она откажется от этой идеи, но, увы... Правда, ей повезло с наставником (Егор Крид – Прим. ред.) – Егорка оказался нормальным парнем, занимался с дочкой, она к нему на студию ездила.

Вы отдавали себе отчет, что дочку будут сравнивать с Вами говорить, что она прошла по блату?

Конечно, хейтеров было столько, что я замучился. А дочке было все равно – она очень хотела попасть в суперфинал, потому что там ждал красивый номер в постели. Просто она победила в детском "Сан-Ремо", выступала с оркестром Квинси Джонса (американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер, лауреат более 25 премий "Грэмми" – Прим. ред.) – ей очень нравится соревновательный артист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 27 мая 2021, 22:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова

Артист проходит обследование
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия поддержали грязную матерщину на шоу Галкина

Звездная пара оценила грубый юмор молодого рэпера
Шоу-бизнес

"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной

Алиса ужасно страдает
Шоу-бизнес

Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала

Мужчину задержала полиция

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+