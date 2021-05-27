Что положат в гроб к проклинаемому друзьями Сергею Трофимову

5 июня состоится церемония вручения 20-й премии "Шансон года". В этот же день радиостанция "Шансон" отметит и 20-й день рождения. На сцену столичного "Крокуса" выйдут более трех десятков артистов. Среди них будет и Сергей Трофимов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом.

С 1994 года, когда Вы начали активно выступать и выпускать альбом, у Вас накопилось огромное количество наград, премий. Где храните все это добро?

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Одних только гитарных грифов, которые вручают на "Шансоне", у меня 18 штук! Хочу, чтобы после моей смерти все эти статуэтки положили ко мне в гроб. И чтобы друзья, которые понесут потом гроб на кладбище, проклинали меня за тяжесть (смеется).

А концерт 5 июня на сцену выйдет Ваша младшая дочь – 12-летняя Елизавета. Это была чья идея?

Я был против. Дочка должна учиться в 6-и классе школы, а не выступать. Но она настояла.

Так же, как когда участвовала и в восьмом сезоне телешоу Первого канала "Голос. дети"?

От этого шага я ее отговаривал, как только мог. Зачем это вообще надо? В профессиональном росте такие конкурсы ничего не дают. Но Лиза стала упрашивать меня отпустить – мол, все подружки там уже были. Она ждала своей очереди целый год! Я думал что она откажется от этой идеи, но, увы... Правда, ей повезло с наставником (Егор Крид – Прим. ред.) – Егорка оказался нормальным парнем, занимался с дочкой, она к нему на студию ездила.

Вы отдавали себе отчет, что дочку будут сравнивать с Вами говорить, что она прошла по блату?

Конечно, хейтеров было столько, что я замучился. А дочке было все равно – она очень хотела попасть в суперфинал, потому что там ждал красивый номер в постели. Просто она победила в детском "Сан-Ремо", выступала с оркестром Квинси Джонса (американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер, лауреат более 25 премий "Грэмми" – Прим. ред.) – ей очень нравится соревновательный артист.