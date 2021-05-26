Беременная жена Диброва публично оголилась: Скоро на свет появится

32-летняя супруга Дмитрия Диброва шокировала народ фотографией без одежды.

Телеведущий и модель состоят в браке уже больше десяти лет и воспитывают троих детей. Несмотря на огромную разницу в возрасте – 30 лет, – пара выглядит вполне счастливой. Полина Диброва ведет довольно популярный блог в "Инстаграм". Там она делится моментами семейной жизни и рассказывает о воспитании сыновей.

В среду супруга телеведущего показала подписчикам фотографию, сделанную несколько лет назад. На ней Полина Диброва беременна младшим ребенком. Она держит на руках старших мальчиков – Александра и Федора. Все трое в кадре запечатлены без одежды. Девушка прикрывает руками интимные части тела и обнимает малышей.

"Притаилась, жду. Скоро Илюшка на свет появится (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Полина. Она отметила, что сегодня особенный день, а завтра ее младшему сыну исполнится шесть лет. Поклонники поддержали супруга Дмитрия Диброва, отметив, что у нее замечательная семья. Некоторые заподозрили модель в новой беременности.

"Очень красивая, прям такая нежная", "Поздравляю от всей души, у вас очень насыщенный месяц май", "Красота, нежность и очарование", "Полина) снова беременна?", "Фото получилось просто замечательное, поздравляю от всей души", "Быстро все таки время пролетело! Такие моменты, никогда не забываются", – написали в комментариях.