"Не мог представить такого пиара": Якубович чудом спас Диброва от смерти

В прошлом году Дмитрий Дибров перенес инсульт. За свое спасение он поблагодарил Леонида Якубовича.

Журналист стал гостем программы "Вечерний Ургант". Он рассказал о своей новой книге и подчеркнул, что без коллеги ничего бы этого не было. Страшное событие произошло на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь". Тогда ничто не предвещало беды.

"Не мог представить такого пиара", – посмеялся Дмитрий Александрович. Ведущий программы "Поле чудес" заметил, что Диброву стало плохо и быстро вызвал скорую помощь. По словам журналиста, именно это и помогло ему выжить и продолжить деятельность. Мгновенная помощь от коллеги буквально спасла его, так как у врачей осталось время на хирургическое вмешательство.

Долгое время журналист отрицал сам диагноз. Он утверждал, что просто упал в обморок во время премьеры, после чего был госпитализирован. Позднее об инсульте рассказала его супруга Полина. Тогда пара отправилась на Кавказ, так как ведущему "Кто хочет стать миллионером?" было необходимо восстановить силы.

Дмитрий Дибров подчеркнул, что инсульт стал серьезным толчком для того, чтобы начать писать книгу. Он осознал, насколько быстротечной и непредсказуемой является жизнь и понял, что необходимо оставить что-то после себя.

