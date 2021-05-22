Бородина спустила 5 миллионов на часы

В своих социальных сетях Ксения Бородина похвасталась роскошными новинками.

Вчера в Инстаграм-сторис телеведущая поделилась с фолловерами очередной покупкой. Теперь ее запастья украшают не только браслеты Cartier, но и часы фирмы Audemars Piguet. Модель полностью выполнена из розового золота, а массивный циферблат украшает множество бриллиантов. Цена на такие часы начинается от пяти миллионов рублей.

Примечательно, что Ксения не стесняется такой роскоши. Звезда признается, что любит элитные путешествия и драгоценности. Часто в своих социальных сетях она показывает подарки от Мужа Курбан Омарова, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей. Однако новые часы телеведущая приобрела на собственные деньги.

Но на одних аксессуарах Ксения Бородина решила не останавливаться. Также звезда прикупила новую пару туфель от итальянского модного дома Valentino.

"Гулять так гулять", – прокомментировала Ксения столь дорогостоящий шоппинг.

Напомним, что после закрытия проекта "Дом-2" на ТНТ его перезапустили на телеканале "Ю". Ведущими стали Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Ладони. Ольга Бузова окончательно решила покинуть проект. Однако по словам многих экс-участников телепроекта, перезапуск – это хайп и желание поднять рейтинги.