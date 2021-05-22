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Шоу-бизнес
Бородина спустила 5 миллионов на часы

Бородина спустила 5 миллионов на часы

В своих социальных сетях Ксения Бородина похвасталась роскошными новинками.
прочитано 385 раз

Вчера в Инстаграм-сторис телеведущая поделилась с фолловерами очередной покупкой. Теперь ее запастья украшают не только браслеты Cartier, но и часы фирмы Audemars Piguet. Модель полностью выполнена из розового золота, а массивный циферблат украшает множество бриллиантов. Цена на такие часы начинается от пяти миллионов рублей.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Примечательно, что Ксения не стесняется такой роскоши. Звезда признается, что любит элитные путешествия и драгоценности. Часто в своих социальных сетях она показывает подарки от Мужа Курбан Омарова, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей. Однако новые часы телеведущая приобрела на собственные деньги.

Но на одних аксессуарах Ксения Бородина решила не останавливаться. Также звезда прикупила новую пару туфель от итальянского модного дома Valentino.

"Гулять так гулять", – прокомментировала Ксения столь дорогостоящий шоппинг.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Напомним, что после закрытия проекта "Дом-2" на ТНТ его перезапустили на телеканале "Ю". Ведущими стали Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Ладони. Ольга Бузова окончательно решила покинуть проект. Однако по словам многих экс-участников телепроекта, перезапуск – это хайп и желание поднять рейтинги.

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Ксения Бородина. Фото: www.instagram.com/ borodylia
22 мая 2021, 13:22 Источник: Инстаграм Ксении Бородиной ✓ Надежный источник
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Сменившая имидж Бородина поразила красотой

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Хвастовства - полный мешок,а в мешке пусто.
Хвастлива собака была,да волки съели.
Не столько соображает,сколько воображает.
Всякая козявка лезет в букашки.
Гость749322
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Вот, скажите и где справедливость?! Убогая Бородина с полубордельного шоу, наши колченогие футболисты, поющие трусы, актёры дебильных сериалов - все эти бесполезные существа получают бешеные деньги, не пойми за что. А, простой народ, за чей счёт и жируют эти ничтожества, старается просто выжить. Как-то так...
Гость731946
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Недоделанная тупая овца,единственно на что способна- бабки тратить на мишуру, хоть за 15 миллионов одень,ты- коротышка, и содержишь мужа- бездельника, хрен бы он с тобой жил без твоих бабок- хитрожопые оба!
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