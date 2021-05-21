"Сознательно врут": Рустам Солнцев разоблачил "Дом-2" в грязном обмане

В середине весны на телеканале "Ю" перезапустили шоу "Дом-2".

Когда в конце прошлого года заявили о закрытии проекта, хейтеры ликовали. Однако радоваться пришлось недолго, так как почти сразу стало известно, что телестройка просто "переедет" с ТНТ на другой канал.

В итоге шоу "Дом-2" перезапустили на телеканале "Ю", сохранив основных участников и пригласив к сотрудничеству "старую гвардию" – Надежду Ермакову, Андрея Черкасова и других. Правда, проект покинула Ольга Бузова, она заявила, что приняла решение отказаться от роли ведущей шоу. Теперь программа выходит под контролем Ксении Бородиной, Ольги Орловой и Влада Кадони.

Впрочем, экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев не считает перезапуск проекта удачным. По словам артиста, телеканал "Ю" завышает рейтинги. Впрочем, он не не исключает, что передача принесла каналу новых зрителей. "Они сознательно врут! Если сравнивать с программами других каналов, это не рейтинг, а просто куча дерьма", – заявил шоумен.

Как отметил блогер, в один из дней выпуск "Дома-2" посмотрели не больше 44 тысяч человек по всей России. По его словам, эти цифры смехотворны, потому что даже на его странице в "Инстаграм" у видео больший охват. Рустам Солнцев заявил, что не смотрит перезапущенное шоу. Однажды артист включил программу ровно на 15 секунд, поразился и тут же выключил.

"Надя Ермакова говорила про писюны. Надино лицо и писюны – это как-то странно", – подчеркнул шоумен.