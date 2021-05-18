Живут раздельно? муж Бородиной засветил фото из чьей-то квартиры

В Сети с новой силой разгорелись слухи о разводе ведущей Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова. Теперь все стало ясно.

Недавно звездное семейство Ксении Бородиной отдыхало в Дубае, но муж ведущей Курбан Омаров с сыном почему-то жил в другом отеле. Это спровоцировало волну слухов о возможном разладе в семействе. Некоторые и вовсе посчитали, что звезды живут раздельно.

Во время отдыха возлюбленные не скрывали, что Ксения Бородина проводит время отдельно от мужа. Потом ведущая опубликовала забавную картинку с курицей, окруженной цыплятами, которые интересуются, где их папа. После этого Курбан Омаров заявил, что ситуация печальная. Он опубликовал снимки Ксении с разными мужчинами и поинтересовался, где же папа.

Стоит отметить, что в аккаунтах "Инстаграм" пары давно не было совместных фотографий, что наводило на определенные подозрения. А когда Курбан Омаров опубликовал фото, на котором предстал возле кутузовского загса, то здесь уже начался настоящий скандал.

На днях муж телеведущей опубликовал в разделе "Сторис" фото из чьей-то квартиры. Он показал, что кот поцарапал его дорогие кроссовки. Судя по фото, бизнесмен ночевал в их с Ксенией доме. Многие были уверены, что сплетни о разводе – всего лишь очередной пиар. И их домыслы подтвердились. Очевидно, что Курбан и Ксения живут вместе.