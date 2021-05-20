Варнава призналась возлюбленному в полной фригидности

Екатерина Варнава призналась Александру Молочникову, что за ее внешней вульгарностью скрывается абсолютная фригидность.

Звезда Comedy Woman уже около года состоит в романтических отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Раньше пара скрывала свою связь, теперь же в прессе появилось много историй с их рассказами о начале звездного романа, которое было не самым блестящим. Оказывается, сперва Екатерина Варнава произвела на будущего избранника неприятное впечатление.

Актриса вспомнила, как встретила режиссера на премьере сериала "Содержанки". Тогда Молочников воспринял юмористку, как "похотессу, которая вышла из туалета чуть пьяненькая в поисках интересных приключений". Однако на самом деле все было не так. Варнава с юмором призналась, что тогда была совершенно фригидна, да и сейчас о ней можно сказать то же самое.

Не лучшим образом сложилось и первое свидание звездной пары. Юмористка восприняла его как деловую встречу, а Молочников позвал ее гулять. Признание звезды о том, что она не любит гулять, не остановило режиссера, и он потащил актрису по городу. Правда, как призналась сама Варнава, уже через пять минут режиссер пожалел о своем решении, так как к юмористке постоянно подходили люди с просьбой сфотографироваться – об этом сообщил "StarHit".

Ранее Екатерина Варнава также более подробно рассказывала о своем нелестном впечатлении от знакомства с Александром Молочниковым – мужчина невольно унизил ее уже при первой первой встрече.