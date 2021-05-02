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"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой

"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой

Карьера через постель – нормальная практика для отечественного шоу-бизнеса. В этом уверен известный блогер Лена Миро.
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На днях вокалистка Ани Лорак заявила о домогательствах продюсера Константина Меладзе. Спустя время похожие обвинения в сторону композитора озвучила украинская певица Ольга Полякова. Обозревательница Лера Миро решила прокомментировать грязный скандал развившийся на почве признаний артисток.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

По словам Миро, самой ужасное в этой истории то, что многие в России и на Украине не видят в харассменте ничего предосудительного. Обозревательница подчеркнула, что речь в данном случае идет не только об эстраде – среди офисных служащих масса людей, строящих карьеру через постель. Повышение в обмен на секс не считается зазорным, ведь к подобным эпизодам, хоть они и с душком, относятся как к сделке на равных условиях. Талант, образование, способности в таких ситуациях значения не имеют.

"А что? Честная сделка: ты мне – писю, я тебе – песню", – так, по мнению Лены рассуждают обыватели.

Обозревательница обратила внимание на поведение Константина Меладзе. Продюсер, как заметила Миро, помалкивает и даже не делает попыток оправдаться. Композитор выжидает удобного момента, считает она.

Лена уверена, что позднее, как только шумиха уляжется, Меладзе заявит, что его оболгали, дескать, Лорак и Полякова отомстили ему за то, что он в свое время не взял их в группу "ВИА Гра". "И все с удовольствием в это поверят", – добавил блогер. Те же, кого Меладзе не сможет убедить, с легкостью закроют на произошедшее глаза, ведь продюсер "нормальный мужик" и "не гей".

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Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 18:14 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Валерия
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А что он должен говорить Конечно скажет-все придумано,но зачем это надо и Ане и Поляковой ----этого не надоОни это не придумали Шоу бизнес всегда таким был и будетНичего личного
1

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