"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой

На днях вокалистка Ани Лорак заявила о домогательствах продюсера Константина Меладзе. Спустя время похожие обвинения в сторону композитора озвучила украинская певица Ольга Полякова. Обозревательница Лера Миро решила прокомментировать грязный скандал развившийся на почве признаний артисток.
По словам Миро, самой ужасное в этой истории то, что многие в России и на Украине не видят в харассменте ничего предосудительного. Обозревательница подчеркнула, что речь в данном случае идет не только об эстраде – среди офисных служащих масса людей, строящих карьеру через постель. Повышение в обмен на секс не считается зазорным, ведь к подобным эпизодам, хоть они и с душком, относятся как к сделке на равных условиях. Талант, образование, способности в таких ситуациях значения не имеют.
"А что? Честная сделка: ты мне – писю, я тебе – песню", – так, по мнению Лены рассуждают обыватели.
Обозревательница обратила внимание на поведение Константина Меладзе. Продюсер, как заметила Миро, помалкивает и даже не делает попыток оправдаться. Композитор выжидает удобного момента, считает она.
Лена уверена, что позднее, как только шумиха уляжется, Меладзе заявит, что его оболгали, дескать, Лорак и Полякова отомстили ему за то, что он в свое время не взял их в группу "ВИА Гра". "И все с удовольствием в это поверят", – добавил блогер. Те же, кого Меладзе не сможет убедить, с легкостью закроют на произошедшее глаза, ведь продюсер "нормальный мужик" и "не гей".
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