"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло

Год назад звезда сериала "Универ" пережила ужасную беду. В то время она отдыхала вместе с родными на даче в Тверской области. Актриса ночевала с мужем в отдельном домике, оставив маленького сына Ваню на попечение бабушки. Ранним утром мальчик пожаловался на боль в животе и потребовал материнского внимания. Когда Марию Кожевникову начали будить, она была лишена чувств и не могла шевелиться — ее парализовало. Звезда была на волоске от смерти. "Муж говорит, что он меня бил по щекам, чтобы я пришла в себя", — сообщила артистка.
Близкие мгновенно вызвали скорую помощь, но прибывшая на подмогу пожилая женщина-медик не смогла ничего сделать и уехала. Родственники не оставили актрису умирать и вызвали платных врачей из Москвы и Твери, которые поставили звезде капельницы и привели ее в чувство. Специалисты выяснили, что всему виной была утечка газа из котла.
Доктора диагностировали у знаменитости сильнейшую интоксикацию и отметили, что люди редко выживают в таких ситуациях. Как объявила Мария Кожевникова, медлить с медицинской помощью в таком состоянии было нельзя, так как ей грозила скоропостижная смерть в течение часа. Теперь актриса уверена, что ее спас сын, ведь если бы он не решил ее разбудить в шесть утра, то она бы уже никогда не проснулась.
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