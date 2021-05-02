"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло

Артистка Мария Кожевникова рассказала о чудовищном происшествии. Женщина едва не погибла.

Год назад звезда сериала "Универ" пережила ужасную беду. В то время она отдыхала вместе с родными на даче в Тверской области. Актриса ночевала с мужем в отдельном домике, оставив маленького сына Ваню на попечение бабушки. Ранним утром мальчик пожаловался на боль в животе и потребовал материнского внимания. Когда Марию Кожевникову начали будить, она была лишена чувств и не могла шевелиться — ее парализовало. Звезда была на волоске от смерти. "Муж говорит, что он меня бил по щекам, чтобы я пришла в себя", — сообщила артистка.

Близкие мгновенно вызвали скорую помощь, но прибывшая на подмогу пожилая женщина-медик не смогла ничего сделать и уехала. Родственники не оставили актрису умирать и вызвали платных врачей из Москвы и Твери, которые поставили звезде капельницы и привели ее в чувство. Специалисты выяснили, что всему виной была утечка газа из котла.

Доктора диагностировали у знаменитости сильнейшую интоксикацию и отметили, что люди редко выживают в таких ситуациях. Как объявила Мария Кожевникова, медлить с медицинской помощью в таком состоянии было нельзя, так как ей грозила скоропостижная смерть в течение часа. Теперь актриса уверена, что ее спас сын, ведь если бы он не решил ее разбудить в шесть утра, то она бы уже никогда не проснулась.

