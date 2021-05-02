Оголившаяся Литвинова раскрыла свой секрет красоты: Плюсы бесконечны

Красотой и вечной молодостью Ренаты Литвиной не восхищаются лишь завистники. В свои 54 года актриса выглядит потрясающе. Поклонники то и дело просят знаменитость рассказать, как сохранить подтянутую фигуру и замедлить процесс старения.
Накануне Литвинова решила поделиться одним из своих секретов. Артистка выложила в "Инстаграм" снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье, шапке и варежках. Рената объяснила, что в таком виде посещала криосауну, температура в которой опускается до -150 градусов по Цельсию.
По слова Литвиновой, такая процедура положительно сказывается на здоровье. "Три минуты и плюсы бесконечны", – отметила актриса. Криосауна укрепляет иммунитет и помогает быстро избавиться от лишних калорий, пояснила знаменитость.
Но поклонники принялись комментировать не процедуру, а внешний вид артистки. Они одарили ее всевозможными комплиментами. "Как тростиночка! Неземная женщина", "Красавица!", "Восхитительная дива", "Снежная королева", – написали интернет-пользователи.
Напомним, ранее дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская поразила публику своей откровенностью. Девушка пришла на светское мероприятие в элегантном темном комбинезоне с внушительным вырезом, который сильно оголил ее грудь.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Ваше заветное желание.
Слабоумие и отвага
Хорошо сидим
Вы слишком высокого мнения о себе