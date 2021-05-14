"Ты же изначально согласилась?": известная певица врезала Лорак за обвинения Меладзе в домогательстве

Звезда считает, что артистка лицемерит, говоря о харассменте со стороны композитора. Певица в негодовании из-за того, что Ани Лорак сообщила о поведении Меладзе через много лет.
Анастасия Приходько убеждена, что именно секс с продюсером сделал из Ани Лорак звезду. "Ты же изначально согласилась?", – вопрошает знаменитость. Она полагает, что своими россказнями артистка просто решила хайпануть на модной теме.
С сарказмом участница "Евровидения" добавила, что в шоу-бизнесе хороши все средства. Также артистка подчеркнула, что Константин Меладзе не предлагал ей популярность через постель, когда они сотрудничали. Поэтому слова Ани Лорак о том, что все исполнительницы соглашались на интим с продюсером, взбесили Приходько.
Напомним, Ани Лорак намекнула на домогательства от Константина Меладзе в передаче "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Певица заверила, что отказала мэтру шоу-бизнеса.
Как писали "Дни.ру", ранее экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Грановская встала на сторону продюсера. Она не верит обвинениям Ани Лорак.
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