Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследстве

Со дня смерти актрисы и певицы Людмилы Гурченко исполнилось 10 лет. Почтить ее память на Новодевичье кладбище Москвы пришел шестой муж Сергей Сенин. А следом появилась и внучка – 37-летняя Елена Королева вместе со своим другом певцом Прохором Шаляпиным.

Внучка Гурченко не могла сдержать слез, оказавшись в скорбный день на кладбище. Заплаканные глаза она прятала под огромными темными очками. Несмотря на все недомолвки при жизни, Елена Королева говорит о бабушке как о гениальной актрисе и легенде. Бережно хранит она и ее вещи.

"Когда мне исполнилось 11 лет, Люся подарила мне сапоги, платье и длинную норковую шубу, сшитую из крашеных кусочков – привезла из какой-то своей поездки. Шуба цела до сих пор и я ее даже иногда надеваю, хотя мне скоро 38 исполнится", – призналась она.

Рассказала Королева и судьбе загородного дома Людмилы Марковны в подмосковном поселке Глаголево, что в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе. "Дом цел, и в моих планах со временем тоже сделать там музей. Все вещи Люси – мебель, платья – берегу. Целы и четыре ее шубы, хотя мне они малы", – призналась Елена.

По словам Елены, сегодня дом в Подмосковье пустует, сама она бывает там редко. Но в нем остается все так же, как и при жизни Людмилы Марковны – там ничего не менялось. "Два этажа, сто пять квадратных метров, – говорит Королева. – Вещи, посуда, мебель – все на прежних местах".

Впрочем, пока у нее есть более насущные дела – сейчас Королева поглощена судебными тяжбами за наследство с родным отцом. "Я хочу по суду получить квартиру, в которой живу, еще одну квартиру, которая принадлежала маме и ту самую дачу, в которой собираюсь открыть мемориальный музей", – пояснила Королева "Дни.ру".

Напомним, 14 февраля 2011 года Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Она была госпитализирована, на следующий день ей была сделана хирургическая операция и актрису выписали. Но 30 марта состояние актрисы ухудшилось, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии. Прибывшая через 21 минуту бригада "скорой" не смогла ее реанимировать, и в 19:28 была зафиксирована смерть актрисы.

Похоронили диву на Новодевичьем кладбище вопреки ее желанию покоиться рядом с родителями и любимым внуком на Ваганьково.