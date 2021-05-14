"Загуляла": стала известна причина внезапного ухода Бони

Недавно Виктория Боня удалила основную страницу в "Инстаграме". Событие потрясло подписчиков.

Однако "детокс" не стал продолжительным. Дива не выдержала и появилась на своей второй странице. Она попросила у поклонников прощения и рассказала, что просто "загуляла". По ее словам, за минувшие сутки ей удалось посетить вечеринку, встретиться с подругами и сходить на свидание. В головах пользователей Сети тут же все сошлось.

Разгорелось живое обсуждение, в ходе которого подписчики выдвинули несколько версий. Некоторые предполагают, что удаление страницы было связано с тем, что мужчина запал в душу Виктории Боне, а потому она не хочет, чтобы он увидел, как она жила раньше. Другие же убеждены, что мужчин у ведущей несколько, а потому она выбрала безопасный путь для сокрытия информации.

Комментарий на этот счет звезда пока не дала. Многие поклонники искренне расстроены исчезновением страницы. Они посчитали, что дива заблокировала их, а потому они не могут просматривать ее контент. На такие вопросы Виктория ответила оперативно и пояснила, что на той странице сейчас все "будто заблокированы", так как она пока неактивна.

Напомним, ранее Виктория Боня пожаловалась, что у нее долгое время не было интимной близости. Из-за этого ей пришлось снова связаться с бывшим молодым человеком. Подобный поступок она в шутку назвала "обнулением счетчиков". Видимо, теперь в жизни звезды произошли перемены.

