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Шоу-бизнес
"Как это развидеть?": Публично оголившаяся Волочкова опозорила родную дочь

"Как это развидеть?": Публично оголившаяся Волочкова опозорила родную дочь

Анастасия Волочкова в личном блоге поделилась провокационным снимком без белья.
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Артистка в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с новым возлюбленным. Звезда ежедневно балует подписчиков своего инстаграм-аккаунта кадрами в купальнике и даже без него.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В понедельник Анастасия Волочкова показала снимок, на котором предстала в одних трусиках и белой рубашке. Артистка не стала надевать верх от бикини, прикрыв грудь руками. Однако внимательные поклонники все равно смогли разглядеть интимные части тела балерины.

Подписчики осудили знаменитость за столь откровенные кадры. Некоторые отметили, что подобным поведением Анастасия Волочкова позорит свою дочь, которая, судя по всему, и так стесняется ее. Также артистке напомнили, что ей стоит подумать о репутации, ведь она так любит выступать перед детьми.

"Самое ужасное-удар для дочери. Есть же рамки приличия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, это Вы Настя?! Сорри не признала сразу, как будто Джигурда стоит", "Надо было руками лепехи приподнять, а не приминать", "Почему человек который вас так любит, позволяет что бы другие смотрели на вас в таком виде! Чему вы учите детей перед которыми выступаете", "Анастасия вы дочь на очередной х поменяли", "Анастасия, это перебор", "Ноги как ласты и титюли как наволочки", "О Боже! Как это развидеть?!" – написали в комментариях.

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Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 14:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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