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Шоу-бизнес
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии

Накануне в столичном Доме кино состоялось прощание с кинооператором Вадимом Алисовым.
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Его самыми известными работами стали "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Транссибирский экспресс" и многие другие. Страшное событие произошло девятого мая. У Вадима Валентиновича оторвался тромб. Из-за перекрытых дорог скорая помощь долго добиралась до его дома.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

В своем "Инстаграме" Станислав Садальский почти память легенды. Он вспомнил ключевые моменты жизни деятеля кино и отметил, что Вадим Алисов был великим человеком. Артист напомнил, что свой дар он унаследовал от отца. Валентин Кадочников был любимым воспитанником Сергея Эйзенштейна. Режиссер умер совсем рано, ему было 30 лет.

Станислав Юрьевич отметил: более всего ему жаль, что в конце жизни Вадим Алисов практически не снимал. Последней его работой был сериал о Людмиле Гурченко. Однако оператор так и не завершил его, так как не выдержал и ушел.

Траурную церемонию посетили родные и близкие оператора. Вера Алентова приехала почтить память друга и коллеги. Когда-то они много работали вместе. Актриса впервые за долгое время появилась на публике и выразила соболезнования от себя и мужа. Владимир Меньшов любил и уважал деятеля. Они были близки.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 09:52 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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