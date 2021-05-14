"Горячо": Лепс показал страстный танец с женой

13 мая супруга Григория Лепса отмечает свой день рождения. Он опубликовал личное фото.

Анне Шаплыковой исполнилось 49 лет. В честь этого события исполнитель опубликовал трогательное фото из личного архива. На кадре пара танцует. Сам Григорий Викторович стоит спиной, а супруга нежно гладит его по голове и смотрит в глаза. Исполнитель поздравил любимую женщину с праздником и поблагодарил за детей, понимание и заботу.

Многие поклонники разглядели на фото настоящую любовь и страсть. Они присоединились ко всем теплым словам и восхитились внешностью жены Григория Лепса. Она выглядит сильно моложе своих лет и сумела сохранить прекрасную фигуру. На фото роскошное алое платье лишь подчеркнуло этот факт.

"Анечка – редкая женщина! Глаз-алмаз у Вас, Григорий Викторович", "Прекрасная", "Очень красивая душа у жены", "Горячо! Какая женщина", "Шикарная женщина, счастья!", "Прекрасная пара, замечательные дети. Любви вам", "Красивая, смотрит влюбленными глазами, вот оно счастье!", "Какая у Вас красивая супруга", – восхищались поклонники.

Напомним, Григорий Лепс часто говорит о том, как сильно ему повезло с супругой. Вместе они прошли через множество трудностей и до сих пор невероятно уважают и ценят друг друга. Сейчас у возлюбленных подрастают две дочери и сын.

