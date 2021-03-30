Лепс убит страшной трагедией: Недоговорил, недосказал

На днях скончался основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий. 30 марта друзья и близкие пришли проститься с артистом.

Церемония началась в полдень в церкви села Аксиньино в Подмосковье. Проводить музыканта в последний путь пришли многие знаменитости. Гарик Сукачев отметил, что Александр Липницкий был невероятно мягким и интеллигентным человеком. "Странно звучит слово "был", – отметил певец.

Также на панихиде появился Григорий Лепс. Он рассказал, какие отношения его связывали с покойным. Как отметил музыкант, они не были лучшими друзьями, но приятельствовали – периодически встречались, общались. По словам певца, Александр Липницкий запомнится ему как порядочный и культурный человек.

Как отметил Григорий Лепс, часто так случается, что живешь рядом с кем-то, видишься, но не успеваешь даже толком пообщаться. "Потом начинаешь сожалеть, что недоговорил, недосказал", – поделился артист. Музыкант раздавлен осознанием того, что основателя группы "Звуки Му" больше нет в живых.

Напомним, трагедия случилась 25 марта. Александр Липницкий отправился кататься на лыжах, взял с собой собаку. В какой-то момент пес провалился под лед, и артист попытался его спасти. Увы, выбраться из Москвы-реки ему не удалось. Позднее супруга музыканта призналась, что тело еще долго не могли достать из воды.

Александра Липницкого похоронят в Подмосковье, на Аксиньинском кладбище. По слухам, выбор места неслучаен: недалеко от этих мест прошло детство музыканта.

