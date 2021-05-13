"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз

Наргиз Закирова заявила, что последние годы с ней воюют исключительно мужчины.

В своей пламенной речи артистка обличила всех, кто пытается ставить ей палки в колеса, не стесняясь прибегать даже к помощи "авторитетных олигархов при местной власти". По словам певицы, больше всех усердствуют те, кто с ней даже не знаком. Среди них Наргиз Закирова упомянула шоумена Отара Кушанашвили, музыкального критика Сергея Соседова и актера Ивана Охлобыстина.

Артистка пригрозила, что теперь ее команда юристов будет работать над тем, чтобы возбуждать уголовные дела по каждому факту клеветы. "Ни одно высказывание, не подкрепленное доказательствами – не будет оставлено без внимания! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Наргиз Закирова.

Комментируя ситуацию, Сергей Соседов отметил, что даже не понимает, о чем идет речь. Для него вся ситуация кажется более чем странной, потому как по поводу певицы он никогда ничего не говорил.

"Может, у нее не все в порядке с головой", – предположил музыкальный критик.

По словам эксперта, ему теперь самому интересно узнать, что же такого он сказал про Наргиз Закирову, раз это ее так вывело из себя. Соседов добавил, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.

Напомним, ранее стало известно, что певица во второй раз стала бабушкой. Дочь артистки Лейла родила сына, которого назвали Леви Лесли Мудрый.