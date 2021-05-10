50-летнюю Наргиз поздравляют с рождением ребенка

Дочь певицы Наргиз Лейла родила сына. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.
Трогательную фотографию дополнила подпись: "Пожалуйста, познакомьтесь со вторым внуком Леви Лесли Мудрым".
50-летняя звезда опубликовала фото, на котором запечатлена ее дочь Лейла с новорожденным сыном на руках. Избранник Лейлы и отец ребенка Трой Миллер ласково целует малыша.
"Сегодня я стала бабушкой второй раз!" – радостно заявила Наргиз. Также эмоциями поделился Трой и опубликовал чувственный пост в своем блоге: "Мой прекрасный сын прибыл, я так переполнен любовью... Каждый день, предшествующий этому моменту, был благословением. Добро пожаловать, Леви Лесли мудрый".
Подписчики Наргиз поспешили поздравить певицу с рождением внука. "Рада за вас, прям обнять хочется малыша", "Лучшая бабушка лучшего ребенка", "Вы самая счастливая бабушка на свете", – искренне комментируют фолловеры публикацию.
В 2014 году певица Наргиз стала бабушкой впервые. Тогда заветного внука ей подарила старшая дочь Сабина. Мальчика назвали Ноем. Сейчас он учится во 2 классе и радует бабушку своими успехами.
Напомним, что широкую известность в России певица получила после участия в шоу "Голос" на "Первом канале". В 2014 году Наргиз заключила контракт с Максимом Фадеевым, а в 2019 – скандально покинула лейбл. Продюсер основной причиной разлада назвал алкоголизм и безрассудство Наргиз. В настоящее время артистка не зависит от продюсерских центров, пишет музыку и выступает по всему миру с гастролями.
Популярные темы форума
Красивые девки защищены и недоступны
Сережа бредит от поэм известной поэтессы.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
РЕБЯТА <цензура> Я НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ МОДЕРАЦИИ НО
Ремонт своими руками это просто
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Имеющий уши, да услышит
Выхожу замуж 👰♀️ 🤵♂️ ❤️ 🥂
Одиночество
Видное? Завидное!