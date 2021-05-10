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Шоу-бизнес
50-летнюю Наргиз поздравляют с рождением ребенка

50-летнюю Наргиз поздравляют с рождением ребенка

В семье певицы Наргиз случилось пополнение. Певица стала бабушкой во второй раз.
прочитано 773 раза

Дочь певицы Наргиз Лейла родила сына. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

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Трогательную фотографию дополнила подпись: "Пожалуйста, познакомьтесь со вторым внуком Леви Лесли Мудрым".

50-летняя звезда опубликовала фото, на котором запечатлена ее дочь Лейла с новорожденным сыном на руках. Избранник Лейлы и отец ребенка Трой Миллер ласково целует малыша.

"Сегодня я стала бабушкой второй раз!" – радостно заявила Наргиз. Также эмоциями поделился Трой и опубликовал чувственный пост в своем блоге: "Мой прекрасный сын прибыл, я так переполнен любовью... Каждый день, предшествующий этому моменту, был благословением. Добро пожаловать, Леви Лесли мудрый".

Подписчики Наргиз поспешили поздравить певицу с рождением внука. "Рада за вас, прям обнять хочется малыша", "Лучшая бабушка лучшего ребенка", "Вы самая счастливая бабушка на свете", – искренне комментируют фолловеры публикацию.

В 2014 году певица Наргиз стала бабушкой впервые. Тогда заветного внука ей подарила старшая дочь Сабина. Мальчика назвали Ноем. Сейчас он учится во 2 классе и радует бабушку своими успехами.

Напомним, что широкую известность в России певица получила после участия в шоу "Голос" на "Первом канале". В 2014 году Наргиз заключила контракт с Максимом Фадеевым, а в 2019 – скандально покинула лейбл. Продюсер основной причиной разлада назвал алкоголизм и безрассудство Наргиз. В настоящее время артистка не зависит от продюсерских центров, пишет музыку и выступает по всему миру с гастролями.

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Наргиз Закирова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 17:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость684533
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лучче не показывать бабушку внучке. она от ее татуировок с ума могет сойти
1

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