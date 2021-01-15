Стали известны итоги суда с участием Наргиз: Первый пошел!

В прошлом году стало известно, что Наргиз Закирова после ухода из продюсерского центра Максима Фадеева нашла себе нового музыкального наставника – Виктора Дробыша. Поработав с ним, певица поняла, что попала в хорошую команду.
Наргиз по-прежнему собирает залы, но организаторы концертов иногда доставляют ей проблемы. Так, выступив в нескольких городах, певица осталась без гонорара якобы из-за того, что зрители потребовали вернуть деньги, когда увидели ее неадекватное поведение на сцене.
Закирова решила подать в суд. Накануне стало известно, что певице удалось добиться справедливости. Заработанную сумму она получит. Более того, ей должны возместить моральный ущерб. В своем инстаграм-аккаунте Наргиз сообщила, что уже имеет постановление суда на руках. "Первый пошел, как говорится", – ликует она.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в семье Наргиз Закировой ожидается пополнение. Певица станет бабушкой во второй раз. Ребенка ждет дочь артистки Лейла. Кто появится на свет – мальчик или девочка – пока неизвестно.
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