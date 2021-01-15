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Стали известны итоги суда с участием Наргиз: Первый пошел!

Стали известны итоги суда с участием Наргиз: Первый пошел!

Наргиз. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наргиз Закирова рассказала, что выиграла суд против организатора ее концертов. Певице пришлось доказывать, что ее оклеветали.
прочитано 1301 раз

В прошлом году стало известно, что Наргиз Закирова после ухода из продюсерского центра Максима Фадеева нашла себе нового музыкального наставника – Виктора Дробыша. Поработав с ним, певица поняла, что попала в хорошую команду.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

Наргиз по-прежнему собирает залы, но организаторы концертов иногда доставляют ей проблемы. Так, выступив в нескольких городах, певица осталась без гонорара якобы из-за того, что зрители потребовали вернуть деньги, когда увидели ее неадекватное поведение на сцене.

Закирова решила подать в суд. Накануне стало известно, что певице удалось добиться справедливости. Заработанную сумму она получит. Более того, ей должны возместить моральный ущерб. В своем инстаграм-аккаунте Наргиз сообщила, что уже имеет постановление суда на руках. "Первый пошел, как говорится", – ликует она.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в семье Наргиз Закировой ожидается пополнение. Певица станет бабушкой во второй раз. Ребенка ждет дочь артистки Лейла. Кто появится на свет – мальчик или девочка – пока неизвестно.

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Автор: 15 января 2021, 15:48 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Никто из-за пандемии не собирает залы, а Наргиз значит собирает ? )))) Этой старой пьянчужке светит ещё один суд и как минимум большой штраф за нарушение карантина ))
1

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