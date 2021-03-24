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"Не жрет, не пьет": появление истощенного Фадеева вызвало оторопь

"Не жрет, не пьет": появление истощенного Фадеева вызвало оторопь

За последнее время композитор сильно изменился. Он активно взялся за свое здоровье, внешний вид и буквально изменился до неузнаваемости.
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Известно, что за полтора года Максим сбросил около 115 килограммов. Сам артист утверждает, что следует исключительно внутреннему голосу и просто научился слушать свой организм. Сейчас он тестирует некую систему, о которой пока никому не рассказывает. Некоторые эксперты постоянно пытаются подловить Фадеева на злоупотреблениях хирургическими вмешательствами. Однако доказательства пока отсутствуют.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Накануне Максим выложил трогательный пост, в котором признался: он бесконечно любит нашу страну. Он рассказал, что жил во многих местах, но именно Россия – "самая прекрасная" из всех. Публикацию он сопроводил своей фотографией, демонстрирующей результаты всех стараний. Артист выглядит непривычно стройным, свежим и счастливым.

Некоторые пользователи тут же обвинили Максима Фадеева в том, что он не может говорить о любви к России, потому что уже давно не живет в родной стране. "Легко любить Россию, лежа на Бали", "Вы просто не пробовали здесь быть многодетным", "Конечно, будешь любить и скучать, когда уехал давно", "Хорошо там, где нас нет", – писали они.

Другие же оказались настолько сражены внешностью музыканта, что ничего другого заметить просто не смогли. "Как хорошо выглядите", "Никогда таким худым не был, с ума сойти", "Красавчик! Все еще жду Вашу диету", "А чего худой то такой?", "Как Вы хороши", "Не жрет, не пьет", "Какая диета? Это все деньги", – рассуждали пользователи.

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Фото: www.instagram.com/ fadeevmaxim
Автор: 24 марта 2021, 13:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вернувшиеся с того света российские знаменитости

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