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Шоу-бизнес
"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане

"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане

Продюсер сбросил 115 килограммов. Максим Фадеев заявляет, что его силе воли можно только позавидовать.
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В свежем интервью музыкальный деятель признался, что похудеть его заставило собственное отражение в зеркале. Продюсер устал видеть себя "таким уродливым". Кроме того, Максима Фадеева начало подводить здоровье – полтора года назад у звезды случился сердечный приступ.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Испугавшийся за свою жизнь Фадеев взял себя в руки, бросил курить и начал следить за питанием. Максим избавлялся от ненавистных килограммов в течение года. В собственном особняке в Московской области продюсер установил тренажеры. Знаменитость бегает по поселку, практикует скандинавскую ходьбу, записалась на плавание.

Максим Фадеев подчеркнул, что в молодости занимался спортом профессионально. Даже сейчас он легко может проплыть пять километров. За день продюсер выполняет около ста приседов, делая упражнение в несколько подходов.

Музыкальный деятель утверждает, что килограммы моментально уходят если исключить из жизни стресс. Фадеев расторг контракты со всеми своими артистами и вздохнул спокойно. Теперь Максим будет только преподавать, возвращаться к продюсированию он не собирается.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Знаменитость не скрывает, что идеального веса еще не достигла. Максим считает, что ему стоит избавиться еще от 20 килограммов.

Отметим, что диетолог Алексей Ковальков не верит Максиму Фадееву и уличает того в обмане. Специалист уверен, что музыкальный деятель теряет вес не сам, а благодаря докторам. Вероятно, продюсер с помощью хирургов избавился от растянутой кожи, которая в подобных случаях повисает.

"У его должно быть, с потерей массы тела около ста килограммов, как минимум 18 килограммов провисающей кожи. "Фартук" должен быть практически до колен. Тем более, что в его возрасте кожа фактически не подтягивается", – отметил Ковальков.

Максим Фадеев над подобными обвинениями смеется. Продюсер уверяет, что подтянуть кожу ему помог душ Шарко.

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Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 22:29 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость691170
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Козел врет, как дышит! Людей вообще считает за дебилоидов, каким сам является! Ну какой нормальный человек поверит этому борову, что он не уменьшал желудок?! Не пойму, или у него могз вытек вместе с жиром, или он думает, что это произошло у людей, которым он "ездит по ушам"! Козлина брехливая, заткнулся бы наххееррр!!! Еще три раза КОЗЕЛ!!!
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