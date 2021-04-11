"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане

Продюсер сбросил 115 килограммов. Максим Фадеев заявляет, что его силе воли можно только позавидовать.

В свежем интервью музыкальный деятель признался, что похудеть его заставило собственное отражение в зеркале. Продюсер устал видеть себя "таким уродливым". Кроме того, Максима Фадеева начало подводить здоровье – полтора года назад у звезды случился сердечный приступ.

Испугавшийся за свою жизнь Фадеев взял себя в руки, бросил курить и начал следить за питанием. Максим избавлялся от ненавистных килограммов в течение года. В собственном особняке в Московской области продюсер установил тренажеры. Знаменитость бегает по поселку, практикует скандинавскую ходьбу, записалась на плавание.

Максим Фадеев подчеркнул, что в молодости занимался спортом профессионально. Даже сейчас он легко может проплыть пять километров. За день продюсер выполняет около ста приседов, делая упражнение в несколько подходов.

Музыкальный деятель утверждает, что килограммы моментально уходят если исключить из жизни стресс. Фадеев расторг контракты со всеми своими артистами и вздохнул спокойно. Теперь Максим будет только преподавать, возвращаться к продюсированию он не собирается.

Знаменитость не скрывает, что идеального веса еще не достигла. Максим считает, что ему стоит избавиться еще от 20 килограммов.

Отметим, что диетолог Алексей Ковальков не верит Максиму Фадееву и уличает того в обмане. Специалист уверен, что музыкальный деятель теряет вес не сам, а благодаря докторам. Вероятно, продюсер с помощью хирургов избавился от растянутой кожи, которая в подобных случаях повисает.

"У его должно быть, с потерей массы тела около ста килограммов, как минимум 18 килограммов провисающей кожи. "Фартук" должен быть практически до колен. Тем более, что в его возрасте кожа фактически не подтягивается", – отметил Ковальков.

Максим Фадеев над подобными обвинениями смеется. Продюсер уверяет, что подтянуть кожу ему помог душ Шарко.