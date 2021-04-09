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Шоу-бизнес
Алена Кравец может возглавить Дом моды Славы Зайцева после ухода кутюрье

Алена Кравец может возглавить Дом моды Славы Зайцева после ухода кутюрье

Алену Кравец россияне знают как успешную актрису, парфюмера, певицу, модель и благотворительницу. Но, не исключено, что скоро светская львица появится в новом качестве. Об этом стало известно на прошедшем накануне модном показе в ювелирном доме "Эстет".
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Алена на этом дефиле выступила не только в роли модели, но и спела несколько композиций. Она стала украшением этого стильного вечера. А за кулисами Кравец сделала неожиданное заявление.

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"Я сейчас готовлюсь предстать в качестве модельера, – призналась она "Дни.ру". – Уже этим летом запущу собственную коллекцию дорогих вечерних платьев, которую делаю в коллаборации с известным модельером Иваном Рыбниковом".

Напомним, молодой человек недавно заявил, что-де является внебрачный сыном легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, он даже согласился сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство. Правда, экспертиза его опровергла.

Кравец о родстве с Вячеславом Михайловичем никогда не говорила, а вот взять в свои руки руководство Домом моды Славы Зайцева она вполне готова. "Нашему любимому отцу российской от-кутюр идет 84-й год, он страдает болезнью Паркинсона, – вздыхает светская львица – Домом моды он руководил с 1982 года, до недавнего времени выпускал регулярные сезонные коллекции, но в 2018-м завершил модную карьеру. С тех пор у его Дома моды, как писала пресса, начались серьезные финансовые проблемы – я слышал про долги с десятки миллионов рублей. Вот и считаю своим долгом помочь любимому модельеру, с которым много лет дружна, который меня одевал и в показах которого я много лет участвовала".

Фото: пресс-служба Алены Кравец

Алена Кравец уверяет, что способна быстро погасить все долги и вывести созданный "красным Диором" Дом на новый уровень престижа, узнаваемости и респектабельности. "Я уже встречалась с некоторыми влиятельными людьми, мы обсуждали, что я теоретически могла бы сделать на посту руководителя", – пояснила Алена. Но о конкретных сроках пока говорить рано. Да и не исключено, что у сына модельера Егора Зайцева может быть другое мнение о будущем Дома моды.

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Фото: пресс-служба Алены Кравец
Автор: 9 апреля 2021, 22:16
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