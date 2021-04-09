Алена Кравец может возглавить Дом моды Славы Зайцева после ухода кутюрье

Алену Кравец россияне знают как успешную актрису, парфюмера, певицу, модель и благотворительницу. Но, не исключено, что скоро светская львица появится в новом качестве. Об этом стало известно на прошедшем накануне модном показе в ювелирном доме "Эстет".

Алена на этом дефиле выступила не только в роли модели, но и спела несколько композиций. Она стала украшением этого стильного вечера. А за кулисами Кравец сделала неожиданное заявление.

"Я сейчас готовлюсь предстать в качестве модельера, – призналась она "Дни.ру". – Уже этим летом запущу собственную коллекцию дорогих вечерних платьев, которую делаю в коллаборации с известным модельером Иваном Рыбниковом".

Напомним, молодой человек недавно заявил, что-де является внебрачный сыном легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, он даже согласился сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство. Правда, экспертиза его опровергла.

Кравец о родстве с Вячеславом Михайловичем никогда не говорила, а вот взять в свои руки руководство Домом моды Славы Зайцева она вполне готова. "Нашему любимому отцу российской от-кутюр идет 84-й год, он страдает болезнью Паркинсона, – вздыхает светская львица – Домом моды он руководил с 1982 года, до недавнего времени выпускал регулярные сезонные коллекции, но в 2018-м завершил модную карьеру. С тех пор у его Дома моды, как писала пресса, начались серьезные финансовые проблемы – я слышал про долги с десятки миллионов рублей. Вот и считаю своим долгом помочь любимому модельеру, с которым много лет дружна, который меня одевал и в показах которого я много лет участвовала".

Алена Кравец уверяет, что способна быстро погасить все долги и вывести созданный "красным Диором" Дом на новый уровень престижа, узнаваемости и респектабельности. "Я уже встречалась с некоторыми влиятельными людьми, мы обсуждали, что я теоретически могла бы сделать на посту руководителя", – пояснила Алена. Но о конкретных сроках пока говорить рано. Да и не исключено, что у сына модельера Егора Зайцева может быть другое мнение о будущем Дома моды.