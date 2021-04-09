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Шоу-бизнес
"Мирно скончался": Меган Маркл "убита горем" из-за семейной трагедии

"Мирно скончался": Меган Маркл "убита горем" из-за семейной трагедии

Принц Гарри и Меган Маркл убиты горем, узнав о смерти принца Филиппа сегодня утром.
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Умер супруг британской королевы Елизаветы II – принц Филипп. Герцогу Эдинбургскому через два месяца исполнилось бы сто лет. Однако стоит признать, что он прожил дольше всех мужчин британской королевской семьи.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцог мирно скончался в Виндзорском замке, пишет британское издание Express. В сообщении Букингемского дворца в "Твиттер" говорится о великой утрате, которую оплакивает народ.

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", — сказано в тексте.

Джулия Монтегю, виконтесса Хинчингбрук, которая однажды унаследует титул графини, отдала дань уважения принцу Филиппу в эфире Sky News. Она заявила, что принц Гарри и Меган Маркл будут "убиты горем", услышав новость о смерти герцога Эдинбургского.

Она отметила это с неким сарказмом, так как принц Филипп был разочарован отношением Меган Маркл. Он был против брака принца Гарри с ней.

Стоит отметить, что Герцог и герцогиня Сассекские пока еще не опубликовали официального заявления о кончине принца Филиппа.

В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован и месяц лежал в клинике. Это было сделано в плановом порядке, его положили на полное обследование ввиду возраста и легкого недомогания.

Через какое-то время принца перевезли в больницу Святого Варфоломея, где он лечился от какой-то инфекции. Потом ему сделали операцию на сердце.

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Фото: PPE / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 23:55 Источник: Express ✓ Надежный источник
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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Гость679327
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Она ненавидит своего старого родного отца, поливает его помоями везде, где только может. Она никого не уважает. Так что, переживать и соболезновать она не способна.
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