Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен пропала

В прошлом году советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен перенесла инсульт. С тех пор ее не слышно и не видно.



Заслуженная артистка России, эстрадная фолк-певица русского шансона Елена Кондулайнен 9 апреля отметила свое 63-летие. Но о том, как она провела день, и вообще, как живет, ничего не известно. Выходит, что актриса просто пропала.

В прошлом году у артистки произошло несчастье. Это было после того, как худрук Театра Луны, где она служит, написал пьесу "Шпионка", главную роль в которой должна была играть Елена Кондулайнен. Но во время встречи коллег у актрисы вдруг резко закружилась и заболела голова, ей вызвали скорую. Врачи диагностировали инсульт. Звезду госпитализировали. В больнице Боткина Кондулайнен провела месяц.

После этого о ее жизни ничего не известно. Она не выходит на связь с друзьями и коллегами и никому не звонит сама. Что происходит с актрисой, никто не знает, пишет "КП". В театре регулярно платят ей зарплату, но о ее здоровье никто не хлопотал.





Напомним, что у Елены Кондулайнен есть взрослые сыновья Александр и Михаил. Возможно, именно они ухаживают за матерью.



