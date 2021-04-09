Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен пропала

Заслуженная артистка России, эстрадная фолк-певица русского шансона Елена Кондулайнен 9 апреля отметила свое 63-летие. Но о том, как она провела день, и вообще, как живет, ничего не известно. Выходит, что актриса просто пропала.
В прошлом году у артистки произошло несчастье. Это было после того, как худрук Театра Луны, где она служит, написал пьесу "Шпионка", главную роль в которой должна была играть Елена Кондулайнен. Но во время встречи коллег у актрисы вдруг резко закружилась и заболела голова, ей вызвали скорую. Врачи диагностировали инсульт. Звезду госпитализировали. В больнице Боткина Кондулайнен провела месяц.
Елена Кондулайнен считается секс-символом СССР. Она полюбилась зрителям по картинам "Сто дней до приказа", "Караван смерти", "Правда лейтенанта Климова", "Шоу для одинокого мужчины" и другим.
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