"Хочется, чтобы больше не мучили": встревоженная Валерия потеряла сон

Исполнительница часто делится с поклонниками своими переживаниями. На этот раз все оказалось серьезнее, чем все думали.

Валерия выложила роскошную фотографию. На кадре она позирует в изумрудном сверкающем мини-платье, выгодно подчеркивающем стройные ноги звезды. Однако текст поначалу кажется достаточно пугающим. Артистка рассказала, что уже несколько дней не может спать, а пост был выложен уже под утро.

Выяснилось, что причиной прерывистых сновидений исполнительницы является шоу "Маска". Уже второй сезон она вершит судьбы участников в составе жюри. Всего "судей" пять человек, а их цель состоит в том, чтобы выбрать участников, которые покинут проект. В финальной части каждой программы маску снимают лишь с одного героя.

Уже сейчас шоу покинула половина соперников, но чем дальше, тем сложнее дается выбор самим членам жюри. Последние съемки буквально выбили из колеи Валерию, о чем она и рассказала поклонникам. "С одной стороны хочется, чтобы больше не мучили", – написала она. С другой, певица невероятно счастлива тому, что происходит. Эмоции, которые дарит звезде проект, по ее словам, совершенно детские и непередаваемые.

Пользователи поддержали Валерию и отметили, как хорошо она выглядит. "Какая же всегда элегантная", "Потрясающая женщина", "Не ту назвали Мадонной, просто королева", "Огонь, Вы богиня", "У вас очень привлекательная фигура, у меня теперь есть на кого равняться", "Выглядишь как супермодель. Нет слов, какая красота", – восхищались они.