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Шоу-бизнес
"Открещивается от прошлого": взбешенный Кадони вывел Собчак на чистую воду

"Открещивается от прошлого": взбешенный Кадони вывел Собчак на чистую воду

Ксения достаточно открыто говорит о многом. Однако есть одна тема, вспоминать которую она всегда отказывается.
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Речь идет о том, что дива просит не связывать ее с шоу "Дом-2". Когда кто-либо упоминает ее в таком контексте, звезда очевидно злится и отшучивается. По словам Собчак, этот этап жизни – темное прошлое. Влад Кадони убежден, что за этими словами скрывается нечто большее, чем кажется.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Телеведущий считает, что в популярной телестройке нет ничего постыдного, а за первыми участниками процесса и вовсе с интересом наблюдала вся страна. Он уверен, что "Дом-2" – это не клеймо на репутации всех причастных. По мнению Влада, "Ксения Собчак и ей подобные" отвергают не программу, а собственное "детство". "Открещиваются от прошлого", – говорит он. И тут уже дело не в канале "ТНТ", а в личностных характеристиках каждого.

Влад Кадони упомянул, что такие люди просто всю жизнь гонятся за одобрением, даже если не признают этого. Подобное поведение является лишь очередным ключом к этому. Ведущий подчеркнул, что если бы журналистка и правда хотела, чтобы все забыли об этом пункте в ее биографии, она бы просто прекратила сама вспоминать о нем.

По мнению ведущего, таким образом звезды стараются в очередной раз "хайпануть" на скандальном шоу. Им удобно говорить, что их не берут на какую-либо работу не из-за ошибок, а потому, что когда-то давно они снимались в проекте.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 11:22 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость675746
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Отвечать придется очень скоро. Сын подрастает. А интернет штука интересная. Мальчик "погуглит"- и все то, что мамашка хотела бы скрыть выплывет наружу. А там сплошная грязь. Вот перед Платоном пусть и ответит за свое прошлое. И не открестится.
Гость690581
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Гость675429
Вся ее жизнь - темное прошлое,с 15 лет уже жила с олигархом,а сколько пьяных выходок мы видели с ней? Позорище!!! Такую уже ничем не исправить!
Да она от зачатия тёмная, пишут же, что Собчак ее удочерял, что она ему не родная.
Гость675429
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Вся ее жизнь - темное прошлое,с 15 лет уже жила с олигархом,а сколько пьяных выходок мы видели с ней? Позорище!!! Такую уже ничем не исправить!
Гость690166
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В провальная репутации Собчак "виноват" не Дом-2, а сама Собчак, выбравшая тот жизненный путь,которым она идет ни в чем не раскаиваясь.
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