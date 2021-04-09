"Открещивается от прошлого": взбешенный Кадони вывел Собчак на чистую воду

Ксения достаточно открыто говорит о многом. Однако есть одна тема, вспоминать которую она всегда отказывается.

Речь идет о том, что дива просит не связывать ее с шоу "Дом-2". Когда кто-либо упоминает ее в таком контексте, звезда очевидно злится и отшучивается. По словам Собчак, этот этап жизни – темное прошлое. Влад Кадони убежден, что за этими словами скрывается нечто большее, чем кажется.

Телеведущий считает, что в популярной телестройке нет ничего постыдного, а за первыми участниками процесса и вовсе с интересом наблюдала вся страна. Он уверен, что "Дом-2" – это не клеймо на репутации всех причастных. По мнению Влада, "Ксения Собчак и ей подобные" отвергают не программу, а собственное "детство". "Открещиваются от прошлого", – говорит он. И тут уже дело не в канале "ТНТ", а в личностных характеристиках каждого.

Влад Кадони упомянул, что такие люди просто всю жизнь гонятся за одобрением, даже если не признают этого. Подобное поведение является лишь очередным ключом к этому. Ведущий подчеркнул, что если бы журналистка и правда хотела, чтобы все забыли об этом пункте в ее биографии, она бы просто прекратила сама вспоминать о нем.

По мнению ведущего, таким образом звезды стараются в очередной раз "хайпануть" на скандальном шоу. Им удобно говорить, что их не берут на какую-либо работу не из-за ошибок, а потому, что когда-то давно они снимались в проекте.