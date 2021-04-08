Силы покинули измотанную Волочкову: Выхолощена

Анастасия Волочкова всегда много работает. В итоге нагрузки сказались на состоянии звезды.

В личном блоге артистка рассказала, что чувствует безумную усталость. При этом знаменитость не планирует делать передышку, так как у нее есть свой способ справляться со сложностями: при любых недомоганиях балерина отправляется в танцзал.

"Сегодня я окончательно поняла, что дико устала и выхолощена. Но я боец (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала измотанная Анастасия Волочкова. Она заверила поклонников, что все ближайшие выступления состоятся, за это можно не переживать.

Также артистка рассказала, как в целом проходит ее день. Помимо регулярных занятий и трехчасовых репетиций в расписании балерины присутствует невероятное количество съемок, телепрограмм, мастер-классов, встреч и переговоров. Звезда отметила, что быть востребованной безумно приятно, хоть это и отнимает огромное количество сил и энергии.

Напомним, ранее шоумен Рустам Солнцев негативно отозвался об Анастасии Волочковой, которая устроила мастер-класс для детей в День смеха. Балерина продемонстрировала школьникам несколько танцевальных па, не забыв про фирменный шпагат. Пользователи Сети старания балерины не оценили, отметив, что детям на такое смотреть не стоит.