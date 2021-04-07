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Шоу-бизнес
Соврала более 17 раз: лживую Маркл разоблачили

Соврала более 17 раз: лживую Маркл разоблачили

Скандальное интервью до сих пор является одним из самых обсуждаемых видео в мире. На этот раз герцогиню вывели на чистую воду.
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Ранее в Международный женский день был опубликован ролик, в котором Меган Маркл поговорила с Опрой Уинфри о членах королевской семьи и жизни в Великобритании. Все осознавали, что это будет грандиозное потрясение, но таких масштабов не ожидал никто.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцогиня не только обвинила некоторых родственников супруга в том, что ее хотели "уничтожить", но и сообщила о жесткости семьи. По словам актрисы, Елизавета и ее близкие – расисты, которые из-за предполагаемого цвета кожи малыша собирались лишить его буквально всего. Королева написала письмо, в котором заявила, что ситуация будет изучена полностью, а правда установлена.

Многие сразу же усомнились в словах Меган Маркл, так как ни в чем подобном ранее даже нельзя было заподозрить семью. Было установлено, что одна ложь в речи герцогини точно была. Она заявила, что они с принцем Гарри поженились до официальной свадьбы, но в Британии быстро опровергли информацию. Актриса призналась, что была неправа.

Теперь за дело взялся популярный ведущий Пирс Морган. Он убежден, что за время беседы Меган Маркл солгала не менее 17 раз. Он объяснил, что сын пары и так не мог быть принцем по праву рождения, а потому отбирать у него титул было бы просто бесполезно. Также он убежден, что предоставлять круглосуточную охрану каждому члену семьи никто не обязан, так что и тут нет никаких нарушений. Шоумен готов предоставить и другие факты.

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Фото: Andrew Parsons/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 13:29 Источник: FOX News ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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