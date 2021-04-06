"Я не смог сдержать слез": Лазарев разрыдался в эфире федерального канала

В феврале 2021 года в эфире телеканала "Россия 1" стартовал новый сезон шоу "Ну-ка все вместе!". Перед тем, как выступить перед сотней членов жюри, участники проекта прошли строгий кастинг. Например, такой путь проделала певица Ксения Бахчалова.
В минувшие выходные показали очередной выпуск "Ну-ка все вместе!". Бахчалова филигранно исполнила композицию, покорив членов жюри. Певец Сергей Лазарев, который возглавляет судейскую "сотню", заплакал из-за проникновенного вокала конкурсантки. Артист настолько проникся выступлением участницы, что решил разместить его в своем инстаграм-аккаунте.
Под видео Лазарев написал: "Я не смог сдержать слез! Невероятно трогательное выступление и ангельское пение". Голос Бахчаловой исполнитель хита "В самое сердце" назвал магическим. По мнению Сергея, певица набрала 100 баллов заслуженно. Артист признался, что считает девушку фавориткой шоу.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Влад Топалов не смог сдержаться при виде оголившего торс 38-летнего Сергея Лазарева. Супруг Регины Тодоренко оценил накаченное тело друга, прокомментировав его недавнее фото в "Инстаграм".
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