"Видна рука профессионала хирурга": Литвинова заточила нос

Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова в свои 54 года выглядит просто сногсшибательно.



Нынче среди представителей шоу-бизнеса стало модно показываться миру без макияжа. Они делают это в своих соцсетях, нимало шокируя общественность. По мнению многих психологов, это своего рода социальный эксгибиционизм, ведь на светских мероприятиях звезды не могут позволить себе выйти "в чем мать родила", то есть совершенно без единой капли тонального крема на лице.



Поклонники считают, что Рената Литвинова и без макияжа прекрасна и свежа. На днях звезда доказала это в очередной раз. В своем "Инстаграм" она шокировала поклонников новым снимком, на котором предстала без макияжа. Обычно актриса выходит в мир с алыми губами, прической и ярко накрашенными глазами.



Некоторые подписчики после увиденного даже заподозрили Ренату Литвинову в сделанной пластике носа. Как выразился один из поклонников, ее нос "заточен" безупречно. Хотя большинство отметили, что актриса прекрасна в любом своем проявлении.

"Видна рука профессионала хирурга косметолога! Нос отточен образцово"; "Без косметики вы еще прекраснее"; "Вас вообще не узнать!"; "Реку времени не остановить и вспять погнать не возможно... Увы"; "Какая вы красивая!"; "Если это Вы – "без грима", то я – без промедления снимаю шляпу перед этой естественной красотой!" – написали фолловеры.