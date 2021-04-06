Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле

Иван Ургант объяснил, зачем обнаженные вышли на балкон гостиницы в Дубае.



В передаче "Вечерний Ургант" Первого канала шоумен предположил, что инцидент связан со съемками шоу "Холостяк", в котором участвует рэпер Тимати. Ведущий считает, что музыкант попросил девушек выйти из номера, поскольку ему надо было переодеться.

Иван Ургант заявил, что наших соотечественниц там нет. По его словам, по кадру видно, что там представительницы стран-участниц НАТО.

Шоумен в шутку отметил, что красотки могли быть вовсе не моделями, а, например, научными сотрудницами тайной лаборатории. Якобы они вышли на балкон убивать коронавирус.

Также Иван Ургант констатировал, что один из телеграм-каналов поведал о фотографе, сделавшем скандальный кадр. Якобы это некий Алексей К. Ведущий предположил, что может быть председатель счетной палаты Алексей Кудрин. Ведь девушки были подсчитаны – их 40.

Напомним, сам Иван Ургант – человек семейный. Он женат на Наталье Кикнадзе. Пара знакома с детства. Они учились в одной гимназии. Дети девушки от первого брака стали для юмориста как родные. В 2008 году супруга подарила ведущему дочь Нину, а спустя семь лет пара обзавелась еще одной наследницей Валерией.