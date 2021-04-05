"Притяжение на гормональном уровне": Ивлев прошел тест на совместимость с новой избранницей

Знаменитый кулинар Константин Ивлев и его новая супруга сдали генетический тест и продемонстрировали завидную совместимость.

Шеф-повар и его новая жена Валерия Куденкова стали очередными гостями телепрограммы Лолиты Милявской "ДНК-шоу", которая выходит на канале "Пятница". В ходе беседы телеведущая прокомментировала результаты исследования обоих супругов, а Константин Ивлев рассказал об интересной семейной жизни с новой избранницей.

Генетический анализ доказал, что Константин и Валерия – отличная пара, об сильном взаимном притяжении между ними говорит даже гормональный состав их крови. Сами супруги рассказали, что в их семейной жизни не все всегда бывает ровно. Например, первое блюдо, которое Валерия приготовила мужу, Ивлев выбросил в мусорку прямо с тарелкой. При этом шеф-повар считает, что его жена неплохо готовит: мужчина с восторгом отозвался о блинах, которые возлюбленная сделала ему недавно. Но тот самый первый омлет у нее действительно не получился.

Также кулинар похвалил свою супругу за ее умение просто быть женщиной. По его словам, Валерия умеет ухаживать за собой и всегда замечает, что находится вокруг. Сам повар научился у новой жены разговаривать с партнером. Константин Ивлев считает это ее умение настоящим талантом, благодаря которому, супруги часто общаются и понимают друг друга.