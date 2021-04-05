"Провоцировал меня": трансгендерная звезда "Дома-2" закатила истерику в такси

Накануне Алена Кузнецова стала участницей неприятной ситуации. Скандалистка, покинувшая телепрограмму "Дом-2", решила устроить разборки в общественном транспорте.

Выяснилось, что трансгендерная звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения и совершенно не контролировала свои эмоции. Об этом она сообщила в личном блоге.

Несмотря на чистосердечное признание, Алена не готова извиняться перед водителем такси. Кузнецова заверила, что на развитие событий повлияло сразу несколько причин — ошибка оператора и провокации со стороны мужчины.

Экс-участница "Дома-2" добавила, что изначально вызывала бизнес-класс, а вместо заявленной машины приехал эконом. Трансгендерная знаменитость была вынуждена "сесть, так как хотела домой". В процессе поездки Кузнецова начала возмущаться и негативно высказываться в адрес таксиста.

"В ответ начал говорить всякие гадости. Провоцировал меня. Естественно, я была под градусом, и я вспыхнула", – призналась звезда.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, буквально выдернули Алену из другого такси и привезли в участок. По словам скандалистки, в полиции ей не объяснили причин задержания и не предоставили возможность написать ответное заявление.

Сейчас же Кузнецова не чувствует себя виноватой. Более того, звезда "Дома-2" не планирует перед кем-либо извиняться. К слову, из-за произошедшего знаменитость завалили нелестными комментариями и публично осудили.