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"Провоцировал меня": трансгендерная звезда "Дома-2" закатила истерику в такси

"Провоцировал меня": трансгендерная звезда "Дома-2" закатила истерику в такси

Накануне Алена Кузнецова стала участницей неприятной ситуации. Скандалистка, покинувшая телепрограмму "Дом-2", решила устроить разборки в общественном транспорте.
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Выяснилось, что трансгендерная звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения и совершенно не контролировала свои эмоции. Об этом она сообщила в личном блоге.

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Несмотря на чистосердечное признание, Алена не готова извиняться перед водителем такси. Кузнецова заверила, что на развитие событий повлияло сразу несколько причин — ошибка оператора и провокации со стороны мужчины.

Экс-участница "Дома-2" добавила, что изначально вызывала бизнес-класс, а вместо заявленной машины приехал эконом. Трансгендерная знаменитость была вынуждена "сесть, так как хотела домой". В процессе поездки Кузнецова начала возмущаться и негативно высказываться в адрес таксиста.

"В ответ начал говорить всякие гадости. Провоцировал меня. Естественно, я была под градусом, и я вспыхнула", – призналась звезда.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, буквально выдернули Алену из другого такси и привезли в участок. По словам скандалистки, в полиции ей не объяснили причин задержания и не предоставили возможность написать ответное заявление.

Сейчас же Кузнецова не чувствует себя виноватой. Более того, звезда "Дома-2" не планирует перед кем-либо извиняться. К слову, из-за произошедшего знаменитость завалили нелестными комментариями и публично осудили.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алена Кузнецова. Фото: instagram.com/alena_kyznecovaa/
Автор: 5 апреля 2021, 06:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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