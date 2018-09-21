От "Дома-2" до психушки: как сложилась жизнь Дарьи Друзьяк

Дарья Друзьяк прославилась после того, как оказалась на телепроекте "Дом-2". надолго она там не задержалась, но, почувствовав вкус успеха и популярности, нашла способ напомнить о себе. Недавно Дарья снялась в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", где заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь ждет от него ребенка. В ходе шоу девушка рыдала и даже подралась. В итоге, Друзьяк оказалась в больнице, а по последним данным, ее якобы украли и захотели отправить в психиатрическую клинику.
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