От "Дома-2" до психушки: как сложилась жизнь Дарьи Друзьяк

Дарья Друзьяк прославилась после того, как оказалась на телепроекте "Дом-2". надолго она там не задержалась, но, почувствовав вкус успеха и популярности, нашла способ напомнить о себе. Недавно Дарья снялась в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", где заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь ждет от него ребенка. В ходе шоу девушка рыдала и даже подралась. В итоге, Друзьяк оказалась в больнице, а по последним данным, ее якобы украли и захотели отправить в психиатрическую клинику.