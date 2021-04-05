"Здесь только одна звезда – это я!": педагог из Гнесинки осадил зарвавшегося Билана

В 2000—2003 тогда еще Виктор и еще Белан являлся студентом Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Он учился по специальности "академический вокал". Хотя к этому времени был уже известен – в 2000 году в ротацию телеканала MTV Russia попал первый видеоклип Димы. А 2002 году Билан успешно дебютировал на сцене фестиваля "Новая волна". В конце октября 2003-го вышел дебютный альбом "Я ночной хулиган".
Сегодня Дмитрий Вдовин является художественным руководителем Молодежной оперной Программы Большого театра России. А тогда он заведовал вокальным отделением ГМУ им. Гнесиных.
"Витя в ту пору был уже звездой – он мог не посещать занятия, мог не сдавать экзамены, – вспоминает Вдовин. – И у нас на кафедре были долгие разборки, допускать ли вообще Витю-Диму до сессии. Помню, как к нам пришел "на разговор" его продюсер, которого все хорошо знают (Юрий Айзеншпис – Прим. ред.), но его не пустил наш охранник. Продюсер был возмущен, мол, как это так, что его не пускают. На что охранник невозмутимо ответил: "Хоть сам Путин! Давайте пропуск!"
Тогда Дима показал свой характер. "Он заявил нам: "Вы еще будете гордиться, что я у вас учился!" – вспоминает Вдовин. Все в итоге именно так и случилось.
А в ту пору Дмитрий Вдовин, который преподавал в Гнесинке, умел поставить на место учеников с короной. "Я всегда говорил им : "В этом классе только одна звезда. И это я".
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