Малиновский сделал шокирующее признание о гомосексуальных отношениях: Писюшами друг друга по губам шлепали

Алекс Малиновский сделал шокирующее признание о гомосексуальных отношениях.

Коллега и приятель российского певца Сергея Лазарева Алекс Малиновский шокировал общественность. В своем "Инстаграм" он рассказал историю о том, как однажды его застукали за поцелуем в губы с его братом-близнецом.

Дело было в 2019 году. Произошедшее друг Сергея Лазарева назвал "братским чмоком". Вся эта картина попалась на глаза женщине в годах. Она не выдержала такой открытой наглости и решила прокомментировать ситуацию. Женщина стала отчитывать парней за "гомосексуальные отношения".

Тогда родственник Алекса Малиновского не растерялся и объяснил читающей им нотации бабушке о том, что они родные братья и выросли вместе. А вообще, мол, они девять месяцев лежали в одной утробе и "вылезали из одного места".

"Гришка молодец, он так быстро сориентировался и ответил ей простую классную штуковину. А ничего, что мы как минимум девять месяцев в одном месте лежали... вальтом, поэтому скорее всего мы все эти девять месяцев просто писюшами по губам шлепали?" – рассказал Алекс Малиновский.

Стоит отметить, что брат-близнец Алекса Гриша два раза пытался создать семью и сейчас готовится к появлению на свет малыша. Чего не скажешь о его творческом брате. В последнее время в Сети стали то и дело всплывать слухи о том, что он не обращает внимания на женщин, да и вообще он якобы неровно дышит к своему партнеру по крипто-бизнесу, певцу Сергею Лазареву. Кстати, недавно артисты долгое время провели в Мексике в компании друзей. Об этом отпуске сложили немало баек.

Напомним, Сергей Лазарев отец двоих детей. При этом кто является их матерью, не известно. Все это провоцирует все новые и новые сплетни об отношении артиста к женщинам и мужчинам.