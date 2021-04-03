Странное поведение Волочковой на публике вызвало шок

Если бы не новое видео Анастасии Волочкой, никто бы не узнал о ее проблемах. По словам многочисленной аудитории, артистка нуждается в помощи. Ведь 1 апреля она была замечена в парке в нестандартном наряде.

На обновленных кадрах отчетливо видно, как прима-балерина разгуливает в общественном месте в белой пачке и красной жилетке. После необычной прогулки Анастасия забралась на железную конструкцию и устроила шоу.

Волочкова начала раскидывать ноги в разные стороны и уселась на поперечный шпагат. Стоит отметить, что артистка заручилась поддержкой таинственного незнакомца, переодетого в костюм то ли Аватара, то ли какого-то другого инопланетного существа.

Однако компанией одного мужчины она решила не ограничиваться. И призвала на помощь еще одного персонажа. Знакомый Волочковой, державший ее дорогостоящую шубку из рыси, буквально находился под пачкой знаменитости. Похоже, что таким образом он пытался добиться эксклюзивных кадров.

"Концерт" Анастасии привлек внимание отдыхавших в парке. Среди зевак нашлись и поклонники примы. Толпа начала сопровождать любимую артистку и подбадривать все ее инициативы хвалебными возгласами.

Действо происходило в московском парке Фили. Как удалось выяснить, балерина всего лишь давала концерт на свежем воздухе по случаю Дня смеха, а доброжелатели уже успели окрестить ее "бедной и душевнобольной". Пользователи посетовали, что артистка окончательно лишилась своего статуса и перестала радовать окружающих.