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Шоу-бизнес
Странное поведение Волочковой на публике вызвало шок

Странное поведение Волочковой на публике вызвало шок

Если бы не новое видео Анастасии Волочкой, никто бы не узнал о ее проблемах. По словам многочисленной аудитории, артистка нуждается в помощи. Ведь 1 апреля она была замечена в парке в нестандартном наряде.
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На обновленных кадрах отчетливо видно, как прима-балерина разгуливает в общественном месте в белой пачке и красной жилетке. После необычной прогулки Анастасия забралась на железную конструкцию и устроила шоу.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Волочкова начала раскидывать ноги в разные стороны и уселась на поперечный шпагат. Стоит отметить, что артистка заручилась поддержкой таинственного незнакомца, переодетого в костюм то ли Аватара, то ли какого-то другого инопланетного существа.

Однако компанией одного мужчины она решила не ограничиваться. И призвала на помощь еще одного персонажа. Знакомый Волочковой, державший ее дорогостоящую шубку из рыси, буквально находился под пачкой знаменитости. Похоже, что таким образом он пытался добиться эксклюзивных кадров.

"Концерт" Анастасии привлек внимание отдыхавших в парке. Среди зевак нашлись и поклонники примы. Толпа начала сопровождать любимую артистку и подбадривать все ее инициативы хвалебными возгласами.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Действо происходило в московском парке Фили. Как удалось выяснить, балерина всего лишь давала концерт на свежем воздухе по случаю Дня смеха, а доброжелатели уже успели окрестить ее "бедной и душевнобольной". Пользователи посетовали, что артистка окончательно лишилась своего статуса и перестала радовать окружающих.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 12:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость677918
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совсем спилась шмара
Гость675455
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Ни разу никуда не сходила с дочкой,ни в театр,ни в кино,ни на выставку,не съездила с ней в отпуск,только мужиков возит на Мальдивы за свой счёт. Не провела с дочкой каникулы. Теперь показуха с чужими детьми. Она же любит детей! Противно.
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